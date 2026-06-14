Ciro Polito: fiducia rinnovata e obiettivi ambiziosi per il futuro

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il direttore sportivo conferma il suo impegno con il Catanzaro

Il futuro del Catanzaro riparte da una delle figure chiave degli ultimi anni. Dopo giorni di riflessioni e confronti interni, il direttore sportivo Ciro Polito ha deciso di proseguire il proprio percorso in giallorosso, confermando la volontà di continuare a lavorare al fianco della società per consolidare il progetto tecnico e sportivo.

La scelta arriva al termine di una settimana particolarmente intensa, caratterizzata da valutazioni approfondite sul presente e sul futuro del club. Un momento importante che ha portato a un confronto diretto con il presidente Floriano Noto e con la proprietà, culminato con la conferma della reciproca fiducia e della volontà di proseguire insieme.

Catanzaro e Polito avanti insieme dopo una stagione da protagonisti

Negli ultimi anni il lavoro svolto dalla dirigenza ha contribuito in maniera determinante alla crescita del club. Il Catanzaro è riuscito a consolidarsi tra le realtà più competitive della Serie B, costruendo una squadra capace di entusiasmare i tifosi e di ottenere risultati importanti.

La permanenza di Polito rappresenta quindi un segnale di continuità per tutto l'ambiente giallorosso. La società punta a dare seguito al percorso intrapreso, mantenendo alta l'ambizione e programmando con attenzione la prossima stagione.

Il direttore sportivo ha sottolineato come il confronto con la proprietà sia stato aperto e sincero, permettendo di superare le inevitabili tensioni accumulate durante un finale di stagione vissuto con grande intensità sia sotto il profilo sportivo che umano.

Una nuova sfida per il Catanzaro

La stagione che si avvicina si preannuncia particolarmente impegnativa. La competitività del campionato richiederà programmazione, capacità di scelta e una visione chiara degli obiettivi.

Per questo motivo la conferma di Polito assume un valore significativo. Il dirigente ha ribadito la volontà di affrontare le nuove sfide con la stessa determinazione che ha caratterizzato il lavoro svolto negli ultimi anni, mettendo sempre il bene del Catanzaro al centro di ogni decisione.

L'obiettivo è quello di continuare a costruire una squadra competitiva, capace di rappresentare al meglio la città e di alimentare l'entusiasmo che si è creato attorno ai colori giallorossi.

Il ringraziamento ai tifosi giallorossi

Uno dei passaggi più significativi del messaggio di Polito è stato dedicato ai sostenitori del Catanzaro. Il direttore sportivo ha voluto ringraziare tutti i tifosi per le numerose manifestazioni di affetto ricevute nei giorni scorsi.

Messaggi sui social network, attestati di stima e dimostrazioni di vicinanza hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il legame tra il dirigente e la piazza giallorossa. Un sostegno che Polito considera uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare con il massimo impegno.

L'entusiasmo della tifoseria rappresenta infatti uno degli elementi fondamentali del progetto Catanzaro, una realtà che negli ultimi anni ha saputo riaccendere la passione di un'intera città.

Catanzaro, il progetto continua

La conferma di Ciro Polito rappresenta un tassello importante nella costruzione del futuro giallorosso. Società e direttore sportivo hanno scelto di proseguire insieme con l'obiettivo di consolidare quanto costruito finora e di affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide che attendono il club.

La volontà condivisa è quella di continuare a far crescere il Catanzaro, mantenendo viva l'ambizione e alimentando il sogno di una tifoseria che continua a seguire la squadra con passione e orgoglio.

Il testo integrale di Ciro Polito

«Desidero ringraziare il presidente Floriano Noto e tutta la famiglia per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi e per la volontà condivisa di proseguire insieme un percorso che, negli ultimi anni, ci ha regalato grandi soddisfazioni.

La sfida che ci attende nella prossima stagione sarà ancora più complessa e impegnativa, ma saremo pronti ad affrontarla con la determinazione, la passione e il senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto il nostro lavoro. In questi anni ho sempre messo il Catanzaro al primo posto. Per questo motivo, dopo una settimana di riflessione, ho ritenuto giusto sedermi attorno a un tavolo con i vertici societari per confrontarci serenamente e smaltire le tensioni accumulate in un finale di stagione tanto esaltante sotto il profilo sportivo quanto inevitabilmente logorante dal punto di vista umano e professionale.

Il confronto è stato franco, costruttivo e animato dalla comune volontà di continuare a costruire qualcosa di importante per questa città e per questi colori. Da qui ripartiamo con ancora maggiore convinzione, consapevoli del lavoro che ci aspetta e dell’entusiasmo che circonda il Catanzaro.

Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo ai nostri tifosi. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto e di stima, sia attraverso i social network sia personalmente. L’entusiasmo e la vicinanza che hanno manifestato nei confronti di questa scelta rappresentano per me un motivo di orgoglio e una responsabilità ancora più grande. A loro prometto il massimo impegno, perché il Catanzaro merita di continuare a sognare e a crescere, tutti insieme».

Ciro Polito – Direttore sportivo US Catanzaro 1929.