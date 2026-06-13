Catanzaro e Polito avanti insieme fino al 2028: ufficiale il rinnovo del direttore sportivo

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Il Catanzaro blinda il proprio progetto sportivo con il rinnovo di Ciro Polito

L’US Catanzaro 1929 sceglie la continuità e guarda al futuro con una decisione importante. Il club giallorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Ciro Polito, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Catanzaro fino al 30 giugno 2028.

Una notizia che rappresenta un segnale forte da parte della società guidata dal presidente Floriano Noto, intenzionata a consolidare un progetto tecnico che negli ultimi anni ha portato risultati significativi e una crescita costante del club.

Rinnovo Polito-Catanzaro: una scelta basata sui risultati

La decisione di proseguire il rapporto professionale nasce dalla volontà condivisa tra le parti di dare continuità al percorso intrapreso. Il lavoro svolto da Ciro Polito ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Catanzaro, sia sotto il profilo organizzativo che sul piano sportivo.

Negli ultimi due anni la società giallorossa è riuscita a confermarsi tra le realtà più competitive del campionato, valorizzando numerosi calciatori e costruendo una struttura tecnica solida e ambiziosa.

Il rinnovo fino al 2028 rappresenta quindi il riconoscimento del lavoro svolto e della fiducia reciproca maturata nel corso delle stagioni.

Continuità e programmazione per il futuro del Catanzaro

In un momento particolarmente delicato, caratterizzato da cambiamenti nell'area tecnica e da importanti decisioni strategiche in vista della prossima stagione, la conferma del direttore sportivo assume un valore ancora maggiore.

La permanenza di Polito garantisce continuità nella programmazione, nella gestione del mercato e nella costruzione della squadra che dovrà affrontare i prossimi campionati.

L'obiettivo del club resta quello di consolidare il proprio percorso di crescita, mantenendo elevati standard di competitività e continuando a regalare soddisfazioni ai tifosi giallorossi.

Il comunicato ufficiale del Catanzaro

L’US Catanzaro 1929 ha annunciato il rinnovo attraverso una nota ufficiale:

"US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni."

Un segnale importante per i tifosi giallorossi

Il rinnovo di Ciro Polito rappresenta una delle prime mosse della nuova fase di programmazione del Catanzaro. La scelta della società conferma la volontà di puntare sulla stabilità e sulla valorizzazione delle figure che hanno contribuito alla crescita del club.

Per l’ambiente giallorosso si tratta di una notizia che rafforza le basi del progetto e che permette di guardare al futuro con maggiore serenità, nella convinzione che il lavoro svolto finora possa continuare a produrre risultati importanti anche nelle prossime stagioni.