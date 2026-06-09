Ceravolo, via al restyling dello stadio: ecco cosa cambierà tra curva Capraro e tribuna. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, lavori al Ceravolo al via: stadio più moderno e curva Capraro più vicina al campo

I lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo entrano finalmente nella fase operativa. A fare il punto è stato Pasquale Squillace, assessore ai lavori pubblici del Comune di Catanzaro, ospite di RTC tele calabria, chiarendo tempi, interventi previsti e organizzazione dei cantieri.

Stadio Ceravolo, partono gli interventi sulla tribuna

Il primo cantiere riguarda il finanziamento da 1 milione di euro, con circa 700 mila euro destinati ai lavori. Dopo il passo indietro della prima ditta aggiudicataria, la seconda classificata ha accettato l’incarico e potrà avviare le attività.

L’intervento inizierà con lo smontaggio della copertura della tribuna e con la realizzazione dei primi 20 metri di copertura nella parte centrale. Si tratta di un passaggio importante perché consente di dare avvio concreto al percorso di riqualificazione dello stadio senza ulteriori rinvii.

Curva Massimo Capraro, demolizione e nuova struttura più vicina al campo

Parallelamente partirà anche il grande intervento finanziato con 9 milioni di euro, affidato all’azienda Mirabelli di Cosenza. Questo secondo cantiere prevede la nuova curva Massimo Capraro, che sarà raddrizzata e avvicinata al terreno di gioco.

Secondo quanto spiegato dall’assessore Squillace, la nuova curva dovrebbe arrivare a circa 10 metri dal fondo campo, con una capienza prevista di circa 4.750 posti. L’obiettivo è rendere il Ceravolo più moderno, funzionale e coinvolgente per i tifosi giallorossi.

Due cantieri in contemporanea per evitare ritardi

Un aspetto centrale riguarda l’organizzazione dei lavori. Il Comune punta a far procedere i due cantieri in parallelo, evitando tempi morti e sovrapposizioni critiche. Da una parte si lavorerà sulla tribuna, dall’altra sulla demolizione e ricostruzione della curva.

La demolizione della curva dovrebbe partire intorno al 15-16 giugno, dopo la consegna del progetto esecutivo dello stralcio dedicato alla demolizione. Nel frattempo sarà completata anche la progettazione esecutiva relativa alla copertura della tribuna.

Copertura tribuna, cosa verrà realizzato con i due finanziamenti

Squillace ha chiarito anche la suddivisione degli interventi. Con il finanziamento PNRR da 1 milione di euro saranno effettuati lo smontaggio della copertura dell’intera tribuna e la realizzazione dei primi 20 metri della copertura centrale.

La restante parte della copertura, quindi tribuna est e tribuna ovest, sarà invece finanziata con il quadro economico da 9 milioni di euro, insieme all’intervento sulla curva Massimo Capraro.

Il Catanzaro continuerà a giocare al Ceravolo

Uno dei punti più importanti per la tifoseria riguarda la possibilità di continuare a giocare nello stadio cittadino. L’assessore ha rassicurato che l’intenzione è quella di non disputare le gare lontano dal Ceravolo.

I lavori saranno programmati in accordo con la società, con l’obiettivo di rispettare i tempi e ridurre al minimo i disagi. Il progetto resta ambizioso, ma la linea indicata dal Comune è chiara: accelerare, coordinare i cantieri e consegnare alla città uno stadio più moderno, più accogliente e più vicino alla passione dei tifosi.

Ceravolo, un passaggio strategico per il futuro del Catanzaro

L’ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita sportiva e infrastrutturale del Catanzaro. La riqualificazione della tribuna, la nuova curva Capraro e il miglioramento complessivo dell’impianto sono interventi attesi da tempo e considerati decisivi per accompagnare il percorso del club.

Dopo una stagione vissuta con grande entusiasmo, la città guarda ora al futuro con l’obiettivo di avere una casa giallorossa più funzionale, moderna e capace di valorizzare ancora di più il legame tra squadra, tifosi e territorio.