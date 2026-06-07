Serie B 2026/2027: ecco le 20 squadre partecipanti al prossimo campionato
La composizione della prossima Serie B 2026/2027 è ormai definita. L'ultimo posto disponibile è stato conquistato dall'Ascoli, che nella finale di ritorno dei playoff di Serie C ha superato l'Union Brescia con un netto 3-0 dopo l'1-1 dell'andata, ottenendo così la promozione in cadetteria.
Dalla Serie A arrivano invece le retrocesse Cremonese, Pisa e Hellas Verona, mentre dalla Serie C erano già salite Vicenza, Arezzo e Benevento.
Le 20 squadre della Serie B 2026/2027
- Arezzo
- Ascoli
- Avellino
- Benevento
- Carrarese
- Catanzaro
- Cesena
- Cremonese
- Empoli
- Hellas Verona
- Juve Stabia
- Mantova
- Modena
- Padova
- Palermo
- Pisa
- Sampdoria
- Südtirol
- Vicenza
- Virtus Entella
Le neopromosse e le retrocesse
Dalla Serie A alla Serie B
- Cremonese
- Pisa
- Hellas Verona
Dalla Serie C alla Serie B
- Vicenza
- Arezzo
- Benevento
- Ascoli
Si prospetta quindi un campionato di altissimo livello, con numerose piazze storiche e almeno cinque o sei squadre che partiranno con ambizioni di promozione in Serie A
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