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Serie B 2026/2027: ecco le 20 squadre partecipanti al prossimo campionato

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Serie B 2026/2027: ecco le 20 squadre partecipanti al prossimo campionato
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La composizione della prossima Serie B 2026/2027 è ormai definita. L'ultimo posto disponibile è stato conquistato dall'Ascoli, che nella finale di ritorno dei playoff di Serie C ha superato l'Union Brescia con un netto 3-0 dopo l'1-1 dell'andata, ottenendo così la promozione in cadetteria.

Dalla Serie A arrivano invece le retrocesse Cremonese, Pisa e Hellas Verona, mentre dalla Serie C erano già salite Vicenza, Arezzo e Benevento.

Le 20 squadre della Serie B 2026/2027

  • Arezzo
  • Ascoli
  • Avellino
  • Benevento
  • Carrarese
  • Catanzaro
  • Cesena
  • Cremonese
  • Empoli
  • Hellas Verona
  • Juve Stabia
  • Mantova
  • Modena
  • Padova
  • Palermo
  • Pisa
  • Sampdoria
  • Südtirol
  • Vicenza
  • Virtus Entella

Le neopromosse e le retrocesse

Dalla Serie A alla Serie B

  • Cremonese
  • Pisa
  • Hellas Verona

Dalla Serie C alla Serie B

  • Vicenza
  • Arezzo
  • Benevento
  • Ascoli

Si prospetta quindi un campionato di altissimo livello, con numerose piazze storiche e almeno cinque o sei squadre che partiranno con ambizioni di promozione in Serie A


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