Serie B 2026/2027: ecco le 20 squadre partecipanti al prossimo campionato

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La composizione della prossima Serie B 2026/2027 è ormai definita. L'ultimo posto disponibile è stato conquistato dall'Ascoli, che nella finale di ritorno dei playoff di Serie C ha superato l'Union Brescia con un netto 3-0 dopo l'1-1 dell'andata, ottenendo così la promozione in cadetteria.

Dalla Serie A arrivano invece le retrocesse Cremonese, Pisa e Hellas Verona, mentre dalla Serie C erano già salite Vicenza, Arezzo e Benevento.

Le 20 squadre della Serie B 2026/2027

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Hellas Verona

Juve Stabia

Mantova

Modena

Padova

Palermo

Pisa

Sampdoria

Südtirol

Vicenza

Virtus Entella

Le neopromosse e le retrocesse

Dalla Serie A alla Serie B

Cremonese

Pisa

Hellas Verona

Dalla Serie C alla Serie B

Vicenza

Arezzo

Benevento

Ascoli

Si prospetta quindi un campionato di altissimo livello, con numerose piazze storiche e almeno cinque o sei squadre che partiranno con ambizioni di promozione in Serie A