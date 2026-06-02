Talento dell’Anno Serie B 25/26: Mattia Liberali simbolo di una Serie B da record tra giovani, tifosi e milioni di visualizzazioni

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Playoff Serie BKT 2025/26, uno spettacolo che ha conquistato tutta Italia.

I Playoff Serie BKT 2025/26 hanno confermato ancora una volta quanto il campionato cadetto rappresenti uno dei fenomeni sportivi più coinvolgenti del panorama calcistico italiano. Non si tratta soltanto di una corsa verso la promozione, ma di un evento capace di unire territori, tifoserie, giovani talenti e milioni di appassionati.

I numeri raccontano una realtà sempre più solida: oltre 116 mila spettatori negli stadi, più di 71,5 milioni di visualizzazioni digitali, ascolti televisivi che hanno sfiorato 1,5 milioni di telespettatori complessivi e una crescita costante dell'interesse verso un torneo che continua a sorprendere per qualità tecnica ed emozioni.

La fase finale della stagione ha regalato partite combattute, gol spettacolari e storie destinate a lasciare il segno nel calcio italiano.

Mattia Liberali è il Talento dell’Anno Serie BKT 25/26

Tra i protagonisti assoluti della post-season spicca il nome di .Mattia Liberali, premiato come Talento dell’Anno Serie BKT 25/26.

Il giovane fantasista ha confermato tutte le aspettative che lo accompagnano da tempo, mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una maturità sorprendente nonostante la giovane età.

La sua rete nella semifinale d'andata contro il Palermo FC è entrata nella storia dei playoff, diventando una delle marcature più precoci mai registrate nella competizione. A rendere ancora più significativo il suo percorso c'è il dato relativo ai dribbling: ben 12 riusciti, più di qualsiasi altro giocatore durante la fase finale.

La stagione di Liberali è stata ulteriormente impreziosita dalla convocazione nella Nazionale maggiore, un riconoscimento che conferma il valore di un talento destinato a rappresentare il futuro del calcio italiano.

La Serie BKT continua a essere la casa dei giovani talenti italiani.

Uno degli aspetti più significativi emersi dai playoff riguarda la valorizzazione dei giovani.

Delle 20 reti complessivamente segnate durante la post-season, ben 16 sono state realizzate da calciatori italiani. Inoltre, cinque gol portano la firma di giocatori Under 23, confermando la capacità della Serie BKT di rappresentare il principale laboratorio di crescita per il calcio nazionale.

Tra le rivelazioni spicca anche Fellipe Jack, protagonista di una stagione che lo ha portato a entrare nella storia come uno dei più giovani marcatori di sempre in una finale playoff di Serie B.

Una Serie B sempre più italiana.

I dati confermano una tendenza ormai consolidata: la Serie BKT continua a essere il campionato che offre maggior spazio ai calciatori italiani.

Su 108 giocatori impiegati almeno una volta durante i playoff, 75 erano italiani, pari al 69% del totale.

Il dato diventa ancora più significativo analizzando le fasce giovanili:

73,14% degli Under 21 impiegati italiani

81,15% degli Under 23 impiegati italiani

Numeri che testimoniano il ruolo centrale della Serie B nello sviluppo tecnico e umano dei futuri protagonisti del calcio nazionale.

Iemmello e Pontisso protagonisti della post-season.

Tra i protagonisti più brillanti dei playoff c'è stato il capitano del US Catanzaro 1929, Pietro Iemmello, autore di tre reti che gli hanno permesso di chiudere la post-season da miglior marcatore.

Alle sue spalle si è piazzato Patrick Cutrone con due gol.

Grande impatto anche per Simone Pontisso, risultato il giocatore capace di creare più occasioni da rete durante i playoff con dieci chance generate per i compagni.

Da segnalare inoltre il dato del Catanzaro, club che ha schierato il maggior numero di calciatori italiani differenti nella fase finale, ben 17.

Stadi pieni e tifoserie protagoniste.

L'atmosfera vissuta sugli spalti ha rappresentato uno degli elementi distintivi dei playoff.

Sono stati 116.547 gli spettatori complessivi presenti negli stadi durante la post-season.

Il record della singola partita appartiene alla sfida tra il Palermo FC e il US Catanzaro 1929 disputata allo Stadio Renzo Barbera, con oltre 33 mila tifosi sugli spalti.

Lo Stadio Nicola Ceravolo ha invece registrato il dato complessivo più elevato grazie alle tre gare disputate in casa dai giallorossi, sfiorando quota 36 mila presenze totali.

Produzione televisiva da grande evento internazionale.

I playoff hanno segnato un salto di qualità anche sul piano televisivo.

La Lega B ha introdotto nuove tecnologie e strumenti di ripresa, tra cui camere gimbal, super slow motion, drone, grafica virtuale e sistemi di regia di ultima generazione.

Una scelta che ha consentito di offrire agli spettatori un'esperienza sempre più immersiva e moderna, contribuendo al successo degli ascolti.

La finale di ritorno ha infatti superato gli 800 mila spettatori medi, mentre il dato aggregato delle due finali ha sfiorato 1,45 milioni di telespettatori.

La Serie BKT domina anche sui social.

Se gli stadi hanno rappresentato il cuore pulsante dei playoff, il digitale ne ha amplificato l'impatto.

Tra video, highlights, backstage, interviste e contenuti esclusivi, i canali ufficiali della Lega B hanno raggiunto risultati straordinari:

71,5 milioni di visualizzazioni complessive

Oltre 5 milioni di visualizzazioni Instagram nella sola giornata della finale

nella sola giornata della finale Crescita del 10% dei follower sui canali ufficiali

Oltre 430 milioni di visualizzazioni aggregate durante la stagione

Un risultato che dimostra come la Serie BKT riesca sempre più a coinvolgere le nuove generazioni e a dialogare con un pubblico digitale in continua espansione.

I numeri del successo dei Playoff Serie BKT 2025/26.

20 gol segnati

16 gol realizzati da calciatori italiani

116.547 spettatori negli stadi

Oltre 800.000 AMR nella finale di ritorno

1,45 milioni di audience complessiva

71,5 milioni di visualizzazioni digitali

5 milioni di visualizzazioni Instagram nella giornata della finale

69% dei giocatori impiegati italiani

81,15% degli Under 23 impiegati italiani

5 reti realizzate da Under 23

I playoff della Serie BKT 2025/26 confermano quindi una crescita costante sotto ogni punto di vista: qualità tecnica, valorizzazione dei giovani, coinvolgimento del pubblico e presenza digitale. Un percorso che trova in Mattia Liberali, Talento dell’Anno Serie BKT 25/26, il simbolo perfetto di un campionato che continua a rappresentare il futuro del calcio italiano.