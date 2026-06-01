Gabriele Alesi ringrazia il Catanzaro dopo una stagione ricca di emozioni

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Il messaggio del calciatore giallorosso racconta orgoglio, appartenenza e gratitudine verso squadra, società e tifosi

Il messaggio di Gabriele Alesi al termine della stagione

Gabriele Alesi ha affidato ai social un messaggio intenso dedicato al Catanzaro, alla squadra, alla società e ai tifosi. Non si tratta di un addio, ma di una riflessione carica di emozione dopo una stagione vissuta con grande partecipazione.

Le sue parole raccontano il sentimento di un gruppo che ha accarezzato un sogno importante e che, pur non avendo raggiunto l’obiettivo finale, sente di aver costruito qualcosa di significativo.

Catanzaro, un percorso che ha lasciato il segno

Nel messaggio, Alesi sottolinea quanto l’esperienza in giallorosso sia stata più intensa di quanto potesse immaginare al momento della firma. Il riferimento al “ce l’avevamo quasi fatta” restituisce il senso di una stagione combattuta, emozionante e capace di coinvolgere un’intera città.

Il Catanzaro ha saputo farsi notare come società, come squadra e come realtà sportiva, portando in giro per l’Italia entusiasmo, identità e senso di appartenenza.

Il ringraziamento a squadra, staff e società

Uno dei passaggi centrali riguarda il ringraziamento ai compagni, definiti “fantastici”, con i quali Gabriele Alesi ha condiviso un percorso umano e sportivo importante.

Nel suo pensiero trovano spazio anche il mister, lo staff tecnico, il direttore e il presidente, figure che hanno contribuito alla costruzione di un ambiente compatto, ambizioso e unito.

Il legame con i tifosi giallorossi

La parte più sentita del messaggio è rivolta ai tifosi del Catanzaro, ringraziati per il sostegno dimostrato in tutta Italia. Alesi evidenzia il calore di un pubblico capace di far sentire la squadra sempre in casa, anche lontano dal Ceravolo.

Canti, trasferte, emozioni e lacrime condivise hanno reso il percorso del Catanzaro qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo. Il popolo giallorosso ha rappresentato una spinta costante per la squadra durante tutta la stagione.

Una gratitudine che rafforza il senso di appartenenza

Il messaggio di Gabriele Alesi si chiude con un grazie forte e diretto al Catanzaro. Parole che racchiudono riconoscenza, orgoglio e appartenenza verso una piazza che ha vissuto ogni partita con passione autentica.

La stagione resta così impressa come un cammino condiviso, fatto di sacrificio, emozioni e unità tra squadra, società e tifoseria.

Testo integrale del messaggio di Gabriele Alesi

Ce l’avevamo quasi fatta.

Quando ho firmato per il Catanzaro mai avrei pensato di vivere emozioni così forti.

Abbiamo vinto, abbiamo vinto come società, come squadra e come sportivi, abbiamo fatto parlare di noi ovunque.

Tengo a ringraziare i miei fantastici compagni con cui abbiamo costruito qualcosa di unico, il mister e il suo staff, al direttore che ha sempre creduto in tutti noi e al Presidente.

E poi voglio ringraziare voi tifosi, voi che ci avete supportato per tutta l’Italia facendoci sentire sempre in casa, che avete cantato e pianto insieme a tutti noi trasmettendo il calore e l’amore che avete per questi colori.

GRAZIE A TUTTI E SOPRATTUTTO GRAZIE CATANZARO