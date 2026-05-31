Iemmello e il Catanzaro, un messaggio d’amore dopo una stagione da ricordare

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Il capitano giallorosso affida a Instagram parole intense per celebrare squadra, società e tifosi

Pietro Iemmello ha scelto il proprio profilo Instagram per affidare ai tifosi del Catanzaro un messaggio carico di emozione, orgoglio e senso di appartenenza. Dopo una stagione vissuta con grande intensità, il capitano giallorosso ha voluto sottolineare il valore di un percorso che va oltre il semplice risultato sportivo.

Il messaggio di Pietro Iemmello su Instagram

Nel suo intervento social, Pietro Iemmello ha ricordato che la storia viene spesso scritta da chi vince, ma esistono traguardi che non possono essere misurati soltanto con una classifica, una coppa o un risultato finale.

Il capitano del Catanzaro ha parlato di una vittoria diversa, costruita attraverso passione, sacrificio, amore per la maglia e attaccamento ai colori giallorossi. Parole che raccontano il legame profondo tra squadra, società e tifoseria.

Catanzaro come un corpo unico

Uno dei passaggi più significativi riguarda l’unità del gruppo. Iemmello ha descritto il Catanzaro come un solo corpo, un’unica anima composta da presidente, società, direttore, squadra, allenatore, staff, magazzinieri, fisioterapisti, medici e tifosi.

Un’immagine forte, che evidenzia come il percorso giallorosso sia stato possibile grazie alla compattezza di tutte le componenti. Non solo campo, quindi, ma anche organizzazione, lavoro quotidiano e sostegno costante della gente.

Una stagione fondata su coraggio e appartenenza

Il messaggio di Iemmello mette al centro un concetto chiaro: il Catanzaro ha dimostrato che nel calcio non contano soltanto budget, numeri e forza economica. Secondo il capitano, la squadra giallorossa è riuscita a rappresentare valori che non si possono comprare: coraggio, identità, senso di appartenenza e capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà.

Il riferimento è a una stagione in cui il Catanzaro ha affrontato avversari importanti, realtà più strutturate e momenti complessi, senza mai perdere la propria anima.

Il ringraziamento ai tifosi giallorossi

Nel suo post, Iemmello ha rivolto un pensiero speciale ai tifosi del Catanzaro, presenti allo stadio, davanti alla televisione o comunque vicini alla squadra in ogni momento. Un sostegno che, soprattutto nelle fasi più dure, ha ricordato al gruppo la forza della propria identità.

Per il capitano, nessuna sconfitta può cancellare ciò che è stato costruito insieme. I trofei riempiono le bacheche, ma l’amore per una maglia e il legame con una città lasciano un segno più profondo.

Il Catanzaro guarda avanti

Il messaggio si chiude con una frase di speranza: dopo ogni notte buia arriva sempre un’alba. Un pensiero che racchiude il senso del percorso giallorosso e guarda già al futuro con fiducia.

Per Pietro Iemmello e per il Catanzaro, resta la consapevolezza di aver dato tutto. E chi dà tutto, come scrive il capitano, non perde mai davvero.

Messaggio integrale di "RE" Pietro Iemmello

La storia, si dice, la scrive chi vince. Ed è vero.

Ma esistono vittorie che nessuna classifica può raccontare, nessuna coppa può rappresentare, nessun risultato può cancellare.

Noi abbiamo vinto con la passione.

Abbiamo vinto con il sacrificio.

Abbiamo vinto con l’amore per questa maglia, per questi colori, per questa gente.

Siamo stati un corpo UNICO.

Un solo cuore che ha battuto all’unisono.

Società, Presidente, Direttore,squadra, mister,staff, magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tifosi: un’unica anima che ha camminato nella stessa direzione.

Abbiamo vinto ogni volta che ci siamo rialzati dopo una caduta.

Ogni volta che abbiamo stretto i denti nel silenzio.

Ogni volta che abbiamo scelto di lottare insieme invece di arrenderci.

E forse la nostra vittoria più grande è stata un’altra.

Essere un esempio.

Un esempio per tutta l’Italia.

Perché in un calcio dove spesso contano i budget, i numeri e la forza economica, noi abbiamo dimostrato che esistono ancora valori che non si possono comprare.

Abbiamo affrontato montagne che sembravano impossibili da scalare.

Abbiamo sfidato realtà più grandi, più ricche e più potenti di noi.

E lo abbiamo fatto senza paura, guardandole negli occhi.

Perché essere i più forti è facile quando hai tutto.

Essere i più coraggiosi quando hai meno è qualcosa di straordinario.E grazie a chi ci ha sostenuto dagli spalti, da casa, ovunque. Perché nei momenti più duri ci avete ricordato chi eravamo.

Forse la coppa finirà nelle mani di qualcun altro.

Ma nessuno potrà portarci via ciò che abbiamo costruito insieme.

Perché i trofei riempiono le bacheche.

L’amore, il coraggio e il senso di appartenenza riempiono una vita.

E quando un giorno guarderemo indietro, non ricorderemo soltanto un risultato.

Ricorderemo di aver dato tutto.

E chi dà tutto, non perde mai davvero.

Perché quando riesci a far battere il cuore anche a chi non ti appartiene, significa che hai lasciato un segno.

Significa che la tua storia è diventata l’emozione di tanti.

E nessuna sconfitta può cancellare una cosa così grande.

C’è sempre un Alba dopo una notte buia .

TI AMO