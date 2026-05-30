Monza in Serie A, Bianco si gode la promozione: “Questo gruppo ha fatto un capolavoro” Video

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Dopo la finale playoff contro il Catanzaro, il tecnico biancorosso celebra il ritorno nella massima serie: “Abbiamo meritato nell’arco di tutta la stagione”

Il Monza torna in Serie A al termine di una finale playoff intensa, sofferta e carica di emozioni. Dopo il successo per 2-0 ottenuto all’andata al “Ceravolo”, la squadra di Paolo Bianco ha gestito il vantaggio nel doppio confronto contro il Catanzaro, conquistando la promozione grazie al miglior piazzamento nella regular season, nonostante la sconfitta per 2-0 nella gara di ritorno all’U-Power Stadium.

Una notte di festa per l’ambiente biancorosso, ma anche una partita che ha confermato la grande dignità sportiva del Catanzaro, capace di sfiorare una rimonta clamorosa. In conferenza stampa, mister Bianco ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha rivendicato con forza il percorso compiuto dal Monza durante l’intero campionato. Il testo di partenza è tratto dalla conferenza stampa post gara caricata dall’utente.

Bianco dopo Monza Catanzaro: “Promozione meritata”

Nel commentare il ritorno in Serie A, Paolo Bianco ha sottolineato soprattutto la continuità del Monza nell’arco della stagione. Secondo il tecnico, il risultato finale non nasce soltanto dalla doppia sfida playoff, ma da un cammino lungo, costruito con sacrificio, solidità mentale e capacità di restare agganciati alle prime posizioni.

“Abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto in campionato e per il risultato dell’andata”, ha spiegato l’allenatore biancorosso, evidenziando come la partita di ritorno sia stata complicata soprattutto dal punto di vista emotivo. Il Monza ha sofferto, ma ha saputo resistere in una serata in cui la componente mentale è diventata decisiva.

Il tecnico ha poi rivolto parole di grande rispetto al Catanzaro, protagonista di un playoff di alto livello e di una stagione importante. I giallorossi hanno disputato una gara coraggiosa, giocando senza nulla da perdere e mettendo in difficoltà il Monza fino all’ultimo.

Il valore del gruppo nella promozione del Monza

Uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa riguarda il concetto di gruppo. Bianco ha indicato proprio nell’unità dello spogliatoio la vera forza del Monza. Una squadra capace di coinvolgere tanti giocatori, di trovare gol da numerosi interpreti diversi e di mantenere equilibrio anche nei momenti meno semplici.

Il tecnico ha ricordato che il Monza è stata una delle squadre con più marcatori differenti, segnale di una rosa ampia, partecipe e mentalmente dentro l’obiettivo. Non solo i titolari, ma anche chi ha trovato meno spazio ha contribuito alla costruzione della promozione.

Per Bianco, questa promozione in Serie A è il frutto di un lavoro collettivo: calciatori, staff tecnico, società e tutte le persone che ogni giorno vivono il centro sportivo. Dai magazzinieri ai fisioterapisti, dai medici ai cuochi, fino ai giardinieri, il tecnico ha voluto condividere il successo con l’intero ambiente biancorosso.

“Il Monza è abituato a soffrire”

La serata dell’U-Power Stadium non è stata semplice. Il Catanzaro ha riaperto il discorso, ha alimentato la speranza della rimonta e ha costretto il Monza a una gara di grande sofferenza. Bianco, con una battuta, ha ricordato come a Monza si sia spesso parlato della capacità di soffrire per raggiungere il risultato.

La squadra brianzola ha attraversato momenti delicati durante l’anno, alternando grandi prestazioni a qualche passaggio a vuoto che non ha permesso la promozione diretta. Tuttavia, il Monza non si è mai staccato dalle zone alte della classifica e ha saputo trasformare la delusione della regular season in energia positiva per i playoff.

Il Catanzaro esce a testa altissima

La finale playoff ha confermato anche il valore del Catanzaro, capace di arrivare fino all’ultimo atto e di giocarsi la promozione con coraggio. Dopo lo 0-2 dell’andata, la squadra giallorossa è riuscita a vincere con lo stesso risultato nella gara di ritorno, pareggiando il conto complessivo della doppia sfida.

Il regolamento, però, ha premiato il Monza per il miglior piazzamento nella stagione regolare: terzo posto per i brianzoli, quinto per il Catanzaro. Una beffa sportiva per i calabresi, ma anche la conferma di un percorso straordinario che resterà comunque nella memoria dei tifosi.

La dedica di Bianco: famiglia, società e chi ha creduto in lui

Nel momento più emozionante della conferenza, Bianco ha dedicato la vittoria ai propri genitori, alla moglie e a tutte le persone che hanno creduto nel suo lavoro. Il tecnico ha parlato del sacrificio della famiglia, sottolineando quanto il lavoro dell’allenatore richieda presenza, concentrazione e rinunce anche nella vita privata.

Un pensiero è andato anche alla società, a chi lo ha scelto e poi riconfermato nonostante il cambio di proprietà e una stagione iniziata in un contesto complesso. Bianco ha definito il percorso del Monza un “capolavoro”, soprattutto per le condizioni iniziali: mercato particolare, closing societario in corso e aspettative alte dopo la retrocessione.

Bianco resta al Monza: “Ho due anni di contratto”

Alla domanda sul futuro, l’allenatore ha risposto con chiarezza: dopo la promozione, il suo contratto con il Monza prevede altri due anni. Un segnale importante per la programmazione del club, che potrà ora iniziare a pianificare il ritorno in Serie A partendo dalla guida tecnica che ha riportato i biancorossi nella massima categoria.

La festa dell’U-Power Stadium chiude una stagione lunga e complessa, ma apre subito una nuova fase. Il Monza in Serie A dovrà ripartire dall’identità costruita da Bianco: spirito di gruppo, compattezza mentale e capacità di soffrire nei momenti decisivi.

Monza, una promozione costruita durante tutto l’anno

La finale contro il Catanzaro è stata l’ultimo atto di una stagione vissuta sempre nelle zone alte della classifica. Il Monza, retrocesso dalla Serie A nel 2025, è riuscito a tornare subito nella massima serie dopo un solo anno di Serie B. Una risposta forte, arrivata al termine di un campionato in cui la squadra ha dimostrato continuità, qualità e maturità.

Il ritorno in Serie A del Monza non cancella la sofferenza della serata, ma la rende parte integrante del racconto. Perché, come ha lasciato intendere Bianco, certi traguardi diventano ancora più belli quando vengono conquistati attraversando difficoltà, tensione e paura di perderli proprio all’ultimo passo.

Video integrale - CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco dopo Monza - Catanzaro