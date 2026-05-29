Monza-Catanzaro 0-2. Jack e Frosinini illudono i giallorossi ma i brianzoli resistono e tornano in serie A.

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MONZA 29 MAG. – Brianza nuovamente in serie A dopo una sola stagione di purgatorio. Al Catanzaro l’onore delle armi, una vittoria con 2 reti di scarto e qualche rimpianto per l’occasione persa contro un Monza costretto alle corde dall’inizio alla fine, in una serata che è già storia piena di orgoglio giallorosso senza mai mollare.

Gara inizialmente bloccata col Catanzaro che cerca ampiezza e Monza attento. Prima conclusione in porta al 13’ sulla punizione di Pontisso dalla sinistra colpisce di testa Jack che trova Thiam pronto a bloccare. Immediatamente dopo, su ripartenza di Hernani, Cutrone arriva dalle parti di Pigliacelli ma il diagonale trova solo un corner. Cutrone libera un destro da fuori area al 22’ ma senza esito, mentre al 29’ i giallorossi reclamano qualcosa in area tra Carboni e Pittarello, ma è solo un contatto e non fallo. Ancora giallorossi all’attacco al 35’ con Iemmello che tocca sul cross di Di Francesco e impegna Thiam. Momento buono: il Catanzaro in vantaggio al 39’ grazie ad un colpo di testa di Jack sulla punizione dalla sinistra di Pontisso, poi sfiora il raddoppio con Liberali (mancino di controbalzo) al 44’ con gran parata di Thiam. Gara vivissima e in pieno recupero Pessina sfiora il pari.

Ripresa con un cambio per parte, dentro Petagna e Pontisso. Cutrone calcia alto al 4’, ma è il Catanzaro a manovrare dovendo rimontare, sul cross di Jack al 7’ colpisce Pittarello di testa ma la mira non è precisa. Aquilani inserisce Alesi per Di Francesco. Immediatamente dopo sull’azione caparbia di Pittarello arriva una palla comoda per Iemmello che spara in bocca al portiere di casa senza cattiveria, quindi risponde, a mano aperta, Pigliacelli sul colpo di testa di Colombo. Gara sempre viva e incerta, Alesi al 18’ chiude il tiro di poco a lato e poi Liberali messo in movimento da Iemmello, ma la conclusone è centrale, un attimo dopo Iemmello calcia alto sprecando ancora. Pittarello in posizione decentrata davanti a Thiam al 29’ ma è rimessa biancorossa. I crampi di Liberali costringono Aquilani agli ultimi 2 cambi, palla in gioco, cross di Favasuli e Frosinini firma il raddoppio giallorosso con un colpo di testa in torsione. Catanzaro che ci crede fino all’ultima palla ma il risultato non cambia e spedisce il Monza in serie A.

Carlo Talarico

Il tabellino:

MONZA-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 39’ pt Jack (C), 33’ st Frosinini (C).

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni (25’ st Lucchesi); Bakoune (30’ st Antov), Colombo, Pessina, Azzi; Hernani (38’ st Obiang), Dany Mota (1’ st Petagna); Cutrone (25’ st Caso). A disp.: Pizzignacco, Brorsson, Obiang, Ravanelli, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani. All.: F. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro (33’ st D’Alessandro), Antonini, Jack (18’ st Frosinini); Favasuli, Petriccione, Pontisso (1’ st Pompetti), Di Francesco (10’ st Alesi); Liberali (33’ st Koffi), Iemmello; Pittarello. A disp.: Marietta, Bashi, Brighenti, Nuamah, Verrengia, Oudin, Rispoli. All.: Aquilani.

ARBITRO: Massa di Imperia.

Assistenti arbitrali: Meli e Peretti.

Quarto uomo: Mucera.

Var: Di Paolo. Avar: Pezzuto.

ESPULSI: 43’ st Agnelli (C) e Pensalfini (M) dalla panchina.

AMMONITI: Pontisso (C), Frosinini (C), Birindelli (M), Koffi (C), Antov (C), Thiam (M).

NOTE: spettatori 18.000 circa. Angoli: 3-3. Recupero: pt 3’, st 8’.