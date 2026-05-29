Monza Catanzaro, tutto in una notte per sognare la Serie A

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Venerdì 29 maggio alle 20 all’U-Power Stadium si decide la finale playoff di Serie BKT tra spettacolo, sold out e diretta mondiale

Monza Catanzaro è l’ultima fermata di una stagione lunga, intensa e ricca di emozioni. Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20, l’U-Power Stadium ospiterà il ritorno della finale playoff Serie BKT, la partita che assegnerà l’ultimo posto disponibile per la Serie A. Una sfida che non vale soltanto una promozione, ma anche il coronamento di un percorso sportivo, tecnico ed emotivo costruito nell’arco di un intero campionato.

Monza Catanzaro, tutto in novanta minuti

La gara di ritorno parte da un risultato pesante: il Monza arriva al match con il vantaggio del 2 a 0 conquistato nella finale d’andata al “Ceravolo”, grazie alle reti di Hernani e Caso. Per il Catanzaro, invece, servirà una vera impresa sportiva per ribaltare la situazione e continuare a inseguire il sogno chiamato Serie A.

I giallorossi dovranno giocare una partita coraggiosa, intensa e lucida, cercando di riaprire subito il confronto senza perdere equilibrio. Dall’altra parte, i brianzoli proveranno a gestire il vantaggio, ma in una finale playoff nulla può essere considerato già scritto.

U-Power Stadium sold out per la finale playoff Serie B

La cornice sarà quella delle grandi occasioni. Dopo il tutto esaurito registrato nella gara d’andata a Catanzaro, anche l’U-Power Stadium si prepara a vivere una serata da sold out, con 17.102 tifosi attesi sugli spalti. Un dato che conferma l’enorme attesa intorno a Monza Catanzaro, ultimo atto dei playoff Serie BKT.

L’atmosfera sarà quella di una finale vera, con passione, tensione, colori e un coinvolgimento che andrà oltre i confini del campo. Per il pubblico presente allo stadio e per chi seguirà la partita da casa, sarà una notte da vivere minuto dopo minuto.

Dove vedere Monza Catanzaro in tv e streaming

La finale playoff Serie B avrà una copertura televisiva di grande livello. Monza Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN, LaB Channel, Sky Sport e in streaming su NOW. In Italia la partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, permettendo a un pubblico ancora più ampio di seguire la sfida decisiva per la promozione in Serie A.

La partita sarà inoltre disponibile anche su Prime Video e OneFootball TV, con una distribuzione internazionale in 151 Paesi nel mondo. Un elemento che conferma la crescita della visibilità della Serie BKT, sempre più seguita anche fuori dai confini nazionali.

Una produzione televisiva da grande evento

La Lega B ha previsto una produzione televisiva evoluta per raccontare ogni dettaglio della finale. La copertura dell’evento sarà affidata a Nova 103, OB van di punta della flotta Gravity Media, mezzo regia di ultima generazione entrato in servizio nel 2020 e pensato per grandi produzioni internazionali.

L’integrazione di due telecamere gimbal, riprese bordocampo, immagini dinamiche e contenuti innovativi contribuirà a rendere il racconto più immersivo. L’obiettivo è portare gli spettatori dentro l’evento, facendo percepire ritmo, tensione e atmosfera della finale come se fossero a pochi metri dal campo.

Intrattenimento, musica e atmosfera internazionale

Il pre-partita trasformerà l’U-Power Stadium in un grande palcoscenico sportivo. Sono previsti dj set, contenuti per il pubblico sugli spalti, attivazioni sul terreno di gioco e momenti pensati per coinvolgere anche i tifosi davanti agli schermi.

La serata sarà arricchita da momenti scenografici e istituzionali: il telo ufficiale BKT, l’ingresso in campo dei bambini con le bandiere delle venti società della Serie BKT 2025 2026, l’esibizione freestyle della crew Fast Foot, le performance musicali di Paola Atzeni ed Eros Cristiani e l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Il racconto social della finale

La finale sarà vissuta anche sui canali digitali ufficiali della Lega B, con backstage, contenuti esclusivi e momenti dietro le quinte. La presenza della Nazionale Creators, con Sara Mendicino e Gaetano Carnevale, porterà sui social il racconto diretto della passione dei tifosi e dell’atmosfera dello stadio.

Accanto a loro ci saranno anche i Two Twins, già protagonisti del racconto social della stagione insieme al title sponsor BKT, per amplificare emozioni, partecipazione e contenuti legati all’ultimo atto del campionato.

Monza Catanzaro, novanta minuti per la storia

Monza Catanzaro sarà molto più di una partita. Sarà una notte di tensione, speranza e passione, con due squadre pronte a giocarsi tutto davanti a uno stadio pieno e a milioni di spettatori collegati dall’Italia e dal mondo.

Il Monza parte avanti, forte del doppio vantaggio maturato all’andata. Il Catanzaro, invece, è chiamato a una prova di cuore, orgoglio e coraggio per provare a scrivere una pagina memorabile della propria storia recente.

Novanta minuti separano una delle due squadre dalla Serie A. Novanta minuti per trasformare una stagione in leggenda.