Antonini racconta il suo Catanzaro: “Ci proverò ancora”, il messaggio che emoziona il popolo giallorosso

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Il difensore giallorosso ripercorre una stagione straordinaria, tra il sogno della Serie A sfiorato e il legame speciale costruito con tifosi, squadra e città

La stagione del Catanzaro si è conclusa a un passo dalla Serie A, ma il percorso compiuto dai giallorossi continua a lasciare emozioni profonde nei protagonisti e nei tifosi. Tra i messaggi più sentiti arrivati nelle ultime ore c'è quello di Matias Antonini, che ha voluto condividere sui social una riflessione intensa dopo la fine dell'annata.

Parole che raccontano il peso di un sogno sfiorato, ma anche l'orgoglio per una stagione che ha visto il Catanzaro protagonista fino all'ultimo atto della corsa promozione.

Il sogno Serie A vissuto insieme al Catanzaro

Nel suo messaggio, Antonini ripercorre il lungo cammino che lo ha portato a inseguire il traguardo della Serie A, un obiettivo coltivato anno dopo anno e categoria dopo categoria.

Il difensore sottolinea come, prima dell'arrivo a Catanzaro, quel sogno fosse spesso una sfida personale condivisa da poche persone. In Calabria, invece, ha trovato una città intera pronta a crederci insieme a lui.

Un aspetto che rende ancora più speciale il percorso vissuto in giallorosso e che testimonia la forza di una piazza capace di creare entusiasmo, appartenenza e passione attorno alla squadra.

Una stagione speciale per il popolo giallorosso

Antonini evidenzia come l'ultima stagione abbia avuto qualcosa di unico rispetto alle precedenti.

Secondo il difensore, il segreto del percorso del Catanzaro è stato il senso di unità che si è creato tra tutte le componenti dell'ambiente: società, staff tecnico, squadra, tifoseria e tutte quelle persone che lavorano lontano dai riflettori ma contribuiscono quotidianamente alla crescita del club.

Una compattezza che si è vista sia nelle partite casalinghe al Ceravolo sia nelle trasferte, dove il sostegno dei tifosi giallorossi non è mai mancato.

Il rammarico per una promozione sfumata

Accanto all'orgoglio per il cammino compiuto, emerge inevitabilmente anche il rammarico per un traguardo sfuggito quando sembrava ormai vicino.

Antonini descrive questa sensazione come una ferita destinata a trasformarsi col tempo in una cicatrice. Un segno che resterà impresso nella sua carriera e che potrà diventare uno stimolo per affrontare nuove sfide e ripartire con ancora maggiore determinazione.

Parole che riflettono il sentimento condiviso da gran parte del popolo giallorosso, ancora orgoglioso di una squadra che ha saputo competere fino in fondo per la promozione in Serie A.

Il ringraziamento ai tifosi del Catanzaro

Il messaggio si conclude con un sentito ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno accompagnato la squadra durante la stagione.

Un gesto che conferma ancora una volta il forte legame tra Antonini e l'ambiente giallorosso, costruito attraverso emozioni, sacrifici e momenti che resteranno impressi nella memoria dei tifosi.

Il testo integrale del messaggio di Matias Antonini

"Una stagione incredibile finita ad un passo dal grande sogno.

Quel sogno che inseguo da tantissimo, categoria dopo categoria, stagione dopo stagione. Quel sogno che in pochissime persone ci credevano insieme a me.

Ma non qui, da quando sono arrivato a Catanzaro non ero più solo a sognare la Serie A.

Quest’anno però è stato diverso. Questa stagione più delle altre si é creato qualcosa di magico, di diverso e unico.

Eravamo una cosa sola, la nostra grande società, la curva e tutta la tifoseria, il mister ed il suo staff, la squadra e tutti quelli che non si vedono in copertina.

Eravamo un blocco unico, il popolo giallorosso, ovunque, in casa ed in trasferta hanno capito la nostra forza, la nostra unione ed é stato bellissimo vivere tutto ciò.

Resta il rammarico e forse non andrà mai via. Quando arrivi così vicino a fare la storia e alla fine non ci riesci é come se si formasse una ferita, che solo il tempo la trasformerà in una cicatrice.

La quale porterò sempre con me, come segno di forza, come stimolo in più nel momento di difficoltà, quando tutto sembra andare storto.

Ci proverò un’altra volta.

Non resta che ringraziare a tutti quanti per le emozioni vissute in questa bellissima stagione.

Vi voglio bene!

GRAZIE"