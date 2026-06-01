Mattia Liberali e il messaggio d’amore per il Catanzaro

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Il giovane calciatore giallorosso affida a Instagram parole di gratitudine verso società, staff e compagni

Mattia Liberali ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio intenso e ricco di riconoscenza nei confronti del Catanzaro. Parole semplici, ma dal forte valore umano, con cui il giovane calciatore ha voluto raccontare il significato della sua esperienza in maglia giallorossa.

Il messaggio di Mattia Liberali su Instagram

Nel suo intervento social, Mattia Liberali ha scritto di sentirsi comunque vincitore, non soltanto per il percorso sportivo vissuto, ma soprattutto per le persone incontrate durante questa esperienza.

Il calciatore ha sottolineato di aver conosciuto grandi professionisti e, prima ancora, grandi persone, capaci di sostenerlo, aiutarlo a crescere dal punto di vista calcistico e arricchirlo anche sul piano umano.

Il legame con il Catanzaro

Le parole di Liberali raccontano un rapporto sincero con l’ambiente giallorosso. Il riferimento alla società, allo staff e ai compagni di squadra evidenzia quanto il gruppo sia stato importante nel farlo sentire parte integrante del progetto fin dal primo momento.

Sentirsi “a casa” è un’espressione che va oltre il campo: significa aver trovato fiducia, accoglienza e un contesto favorevole alla crescita. Per un giovane calciatore, questi aspetti possono rappresentare una tappa fondamentale nel percorso di maturazione professionale.

Una crescita calcistica e umana

L’esperienza al Catanzaro per Mattia Liberali non viene raccontata solo attraverso risultati e prestazioni, ma come un cammino fatto di relazioni, lavoro quotidiano e condivisione.

Il messaggio pubblicato su Instagram mette in evidenza il valore dello spogliatoio e dell’ambiente giallorosso, confermando quanto il calcio sia anche formazione personale, appartenenza e riconoscenza.

Catanzaro, le parole di Liberali emozionano i tifosi

Il post di Mattia Liberali ha attirato l’attenzione dei tifosi del Catanzaro, che hanno apprezzato il tono autentico e rispettoso delle sue parole.

Un messaggio che lascia trasparire gratitudine e affetto, raccontando il valore di un’esperienza vissuta con intensità, riconoscenza e senso di appartenenza.

Il testo integrale pubblicato da Mattia Liberali

“Ho vinto…

Ho vinto perché non solo ho conosciuto dei grandi professionisti, ma soprattutto delle grandi persone che mi hanno sempre sostenuto, migliorato calcisticamente e arricchito umanamente.

Grazie alla società, allo staff e ai miei compagni, mi sono sentito fin da subito a casa.”