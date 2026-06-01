Filippo Pittarello e il messaggio al Catanzaro: passione, orgoglio e appartenenza

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Il calciatore giallorosso racconta il valore della stagione vissuta con il Catanzaro, tra emozioni, tifosi e senso di appartenenza

Il messaggio di Filippo Pittarello dopo la stagione del Catanzaro

Filippo Pittarello ha affidato ai social un messaggio intenso, carico di emozione e riconoscenza, rivolto all’ambiente Catanzaro dopo una stagione vissuta con grande partecipazione.

Nel suo pensiero non c’è alcun riferimento a un addio, ma il racconto di un percorso condiviso, fatto di lavoro quotidiano, crescita personale, passione e legame profondo con la piazza giallorossa.

La passione dei tifosi del Catanzaro

Uno dei punti centrali del messaggio riguarda la passione dei tifosi del Catanzaro, descritta come una forza naturale, autentica, capace di accompagnare la squadra giorno dopo giorno e partita dopo partita.

Pittarello sottolinea quanto il calore del pubblico abbia inciso sul gruppo, trasformando la stagione in qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo.

Il valore del gruppo giallorosso

Nel messaggio c’è spazio anche per i compagni, definiti persone di grande spessore. Il calciatore evidenzia come nello spogliatoio del Catanzaro siano nati rapporti veri, dimostrando che nel calcio, oltre alla competizione, possono esistere amicizia, rispetto e condivisione.

Un pensiero particolare è rivolto a Pietro Iemmello, simbolo giallorosso, citato per il peso e l’onore di rappresentare un sogno nella città in cui è nato.

Il ringraziamento a mister, staff, direttore e società

Filippo Pittarello dedica parole importanti anche al mister, allo staff tecnico, al direttore e alla società. Nel suo messaggio emerge il riconoscimento per chi lo ha aiutato a crescere come persona e come calciatore, restando presente anche nei momenti più delicati della stagione.

Un passaggio che conferma il clima di unità costruito all’interno dell’ambiente giallorosso.

Catanzaro oltre il sogno Serie A

Il riferimento alla Serie A arriva con grande lucidità. Pittarello riconosce che il traguardo non è stato raggiunto, ma allo stesso tempo sottolinea come il Catanzaro sia riuscito a creare qualcosa di magico.

Una stagione che ha unito un popolo, due colori e una passione autentica, lasciando un ricordo destinato a rimanere dentro chi l’ha vissuta.

Una stagione che resterà nella memoria

Le parole di Filippo Pittarello raccontano una stagione che non può essere valutata soltanto attraverso il risultato finale. Il Catanzaro non ha raggiunto la promozione in Serie A, ma ha rafforzato il proprio senso di appartenenza, il legame con i tifosi e l’identità giallorossa.

Perché, come emerge dal messaggio, il calcio non è fatto solo di vittorie e classifiche, ma anche di emozioni, comunità e memoria condivisa.

Testo integrale del messaggio di Filippo Pittarello

Abbiamo sempre parlato di passione, cercando di definirla, quella passione che ti spinge a migliorare giorno dopo giorno, partita dopo partita.

Poi è arrivato quel momento. Un momento che le parole non riescono a descrivere, in cui le emozioni prendono il sopravvento e ti travolgono, lasciando un segno indelebile. Ed è proprio per questo che oggi sentivo il bisogno di scrivere queste parole.

Lo dovevo a quella passione che i nostri tifosi ci hanno trasmesso in modo naturale, come l’ossigeno più puro. Lo dovevo ai miei compagni, persone di grande spessore, che mi hanno fatto capire come nel calcio si possano trovare amici veri. A Pietro, che ci ha resi partecipi di cosa significhi portare sulle spalle il “peso” di un sogno nella città in cui si è nati. Al mio mister e al suo staff, che mi hanno visceralmente reso una persona e un giocatore migliore. Al direttore e alla società, che non si sono mai tirati indietro, nemmeno nei momenti più delicati.

Non siamo andati in Serie A lo sappiamo. Ma abbiamo portato un popolo, due colori e la vera passione a creare qualcosa di magico, qualcosa che cambierà per sempre il significato e il ricordo di una partita.

Perché se vincere è l’unica cosa che conta, Catanzaro quest’anno ha fatto molto di più e questo rimarrà per sempre dentro ognuno di noi.

‘Catanzaro ha una storia da onorare, non importa in che serie giocherà…’

Filippo