Favasuli e il messaggio al Catanzaro dopo il sogno sfumato: “Questa squadra resterà nel cuore di tutti”

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Il calciatore giallorosso racconta l'amarezza per la promozione mancata ma celebra l'identità, il cuore e il legame con i tifosi del Catanzaro

La stagione del Catanzaro si è conclusa a un passo da un traguardo storico, ma le emozioni vissute durante il percorso continuano a lasciare un segno profondo nei protagonisti. Tra i messaggi più sentiti arrivati dopo la finale playoff c'è quello di Costantino Favasuli, che ha affidato ai social parole cariche di emozione, gratitudine e orgoglio.

Un pensiero che racconta il dolore per un sogno sfumato quando sembrava davvero a portata di mano, ma anche la consapevolezza di aver costruito qualcosa di speciale insieme alla squadra, alla società e all'intero popolo giallorosso.

Il sogno Serie A condiviso con una città e una regione

Nel suo messaggio, Favasuli sottolinea come la rincorsa alla Serie A non fosse soltanto un obiettivo della squadra, ma un sogno collettivo. Un sogno che ha coinvolto un'intera città e una regione intera, capace di stringersi attorno ai colori giallorossi durante tutta la stagione.

Le strade colorate di giallorosso, i cori incessanti sugli spalti e l'entusiasmo che ha accompagnato il cammino del Catanzaro hanno rappresentato qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo. Un sentimento di appartenenza che ha unito migliaia di persone sotto un'unica bandiera.

L'amarezza per una storia sfiorata

Le parole del centrocampista raccontano tutta la delusione per un traguardo che sembrava davvero vicino. La possibilità di scrivere una pagina storica per il club e per il calcio calabrese era concreta e proprio questa vicinanza rende ancora più forte il rammarico.

Tuttavia, il messaggio non si concentra soltanto sulla delusione. Favasuli evidenzia come il valore di una stagione non possa essere misurato esclusivamente dal risultato finale, ma anche dall'impegno, dai sacrifici e dall'identità mostrata sul campo.

L'identità del Catanzaro e il legame con i tifosi

Uno degli aspetti più significativi del messaggio riguarda il forte legame tra squadra e tifoseria. Secondo Favasuli, ciò che resterà nel tempo è il cuore messo in campo da tutto il gruppo e la capacità di onorare la maglia in ogni partita.

Il ringraziamento rivolto ai tifosi del Catanzaro occupa un posto centrale nelle sue parole. Un pubblico che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, dimostrando un attaccamento straordinario ai colori giallorossi.

La stagione si chiude senza la promozione in Serie A, ma lascia in eredità un patrimonio di emozioni, senso di appartenenza e orgoglio che difficilmente verrà dimenticato.

Il ringraziamento ai compagni e allo staff

Nel suo messaggio, Favasuli ha voluto dedicare un pensiero anche ai compagni di squadra e a tutto lo staff tecnico, protagonisti di un percorso che ha portato il Catanzaro fino all'ultimo atto della corsa promozione.

Parole che testimoniano la compattezza di un gruppo che, indipendentemente dall'esito finale, è riuscito a costruire qualcosa di importante dentro e fuori dal campo.

Testo integrale del messaggio di Costantino Favasuli

"Quel sogno non era solo nostro, era il sogno di un popolo che ha colorato le strade, ha cantato per ore e ci ha spinto oltre ogni limite.

Era il sogno di una Regione che, si sa, ha sempre dovuto lottare il triplo per provare a raggiungere traguardi come questi.

Ed eravamo così vicini a realizzare quel sogno, che fa ancora più male…

Fa malissimo perché eravamo lì, così vicini a scrivere una pagina di storia. Quel sogno lo sentivo nostro.

Eppure, in mezzo alle lacrime, c’è qualcosa che nessuna sconfitta potrà mai cancellare, ed è l’identità e il cuore che ci ha messo questa squadra.

E questa è la vittoria più grande, perché abbiamo onorato questi colori come meritavano e siamo rimasti nel cuore di tutti i tifosi.

E grazie a tutti i miei compagni e a tutto lo staff, siete stati meravigliosi.

Un grazie particolare va a voi tifosi, che non smettete di cantare nemmeno davanti alle lacrime, avete reso questa stagione indimenticabile, grazie.

Vi voglio bene."