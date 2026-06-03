Giudice sportivo Serie BKT, quattro squalificati dopo Monza Catanzaro

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Due giocatori del Catanzaro e due del Monza fermati per un turno dopo la finale playoff

Il Giudice sportivo della Serie BKT ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla finale di ritorno dei playoff disputata il 29 maggio 2026 tra Monza e Catanzaro, terminata con il risultato di 0-2.

Nel comunicato ufficiale n. 196 del 3 giugno 2026, firmato dal Giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, sono state disposte quattro squalifiche per una giornata effettiva di gara nei confronti di altrettanti calciatori: due del Catanzaro e due del Monza.

I calciatori squalificati per una giornata

Per il Catanzaro sono stati fermati:

Ruggero Frosinini, squalificato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo già diffidato.

Simone Pontisso, anche lui squalificato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, dopo la seconda sanzione.

Per il Monza, invece, stop di un turno per:

Dany Mota Carvalho, sanzionato per comportamento non regolamentare in campo, da calciatore già diffidato.

Ngagne Demba Thiam, fermato per comportamento non regolamentare in campo, anche in questo caso per seconda sanzione.

Ammonizioni con diffida

Il comunicato riporta anche alcune ammonizioni con diffida. Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario sono stati ammoniti Samuele Birindelli del Monza e Philippe Koffi N Dri del Catanzaro.

Per comportamento non regolamentare in campo è stato invece ammonito con diffida Valentin Antov del Monza.

Provvedimenti anche per gli allenatori

Non solo calciatori. Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata anche Cristian Agnelli del Catanzaro e Filippo Pensalfini del Monza. Entrambi, secondo quanto riportato nel comunicato, sono stati espulsi per avere assunto al 40’ del secondo tempo un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria.

Nessuna sanzione per le società

Nel documento viene inoltre specificato che, durante la gara, i sostenitori di Catanzaro e Monza hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico, tra petardi, fumogeni e bengala. Tuttavia, il Giudice sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle due società.

La decisione chiude così il quadro disciplinare della finale playoff di ritorno, una partita intensa sul piano sportivo e agonistico, che ha lasciato conseguenze anche sotto il profilo disciplinare.

Leggi il Comunicato ufficiale