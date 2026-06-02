Catanzaro, contratti e scadenze dei giallorossi sotto contratto
Il quadro dei giocatori legati al club tra rinnovi, prestiti e prospettive per il futuro della rosa
Il Catanzaro guarda al futuro partendo da una base contrattuale già definita. Il prospetto dei giallorossi sotto contratto offre una fotografia importante della rosa, con diversi calciatori vincolati fino al 2028 e alcuni profili con scadenze più lunghe, fino al 2029.
Catanzaro, la base della rosa fino al 2028
Tra i nomi con contratto fino al 2028 figurano Alesi, Antonini, Bashi, Brighenti, D’Alessandro, Estevez, Frosinini, Marietta, Pittarello e Verrengia. Una base ampia che consente alla società di programmare con maggiore serenità il futuro tecnico.
La presenza di diversi giocatori vincolati per più stagioni rappresenta un elemento strategico per il Catanzaro calcio, soprattutto in vista della costruzione della prossima stagione.
Le scadenze 2027 e 2029
Diversi calciatori risultano invece sotto contratto fino al 2027: tra questi Borrelli, Iemmello, Koffi, Petriccione, Pigliacelli, Pompetti e Pontisso.
Scadenza più lunga per Favasuli, Liberali e Seha, legati al Catanzaro fino al 2029. Si tratta di profili sui quali il club potrebbe costruire una prospettiva tecnica importante.
Oudin in scadenza nel 2026
Situazione diversa per Oudin, indicato con scadenza al 2026. Il suo caso potrebbe diventare uno dei temi da seguire con attenzione, tra valutazioni tecniche, eventuali rinnovi e strategie di mercato.
I giocatori in prestito
Nel quadro compaiono anche i calciatori in prestito: Buglio dalla Juve Stabia, Cassandro dal Como, Cisse dal Milan, Di Francesco dal Palermo, Nuamah dal Sassuolo, Felipe Jack dal Como e Rispoli dal Como.
A questi si aggiungono i giallorossi attualmente indicati presso altri club: Buso al Mantova, Maiolo alla Cavese, Morleo al Bra e Volpe al Giugliano.
Mercato Catanzaro, una rosa da valutare
Il tema dei contratti del Catanzaro sarà centrale nelle prossime settimane. La società dovrà valutare conferme, rientri dai prestiti, possibili uscite e opportunità di mercato.
La certezza è che il Catanzaro riparte da una struttura già significativa, con diversi giocatori sotto contratto e margini importanti per programmare il futuro.
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