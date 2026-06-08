Juve Stabia a un bivio decisivo: ricapitalizzazione, iscrizione in Serie B e futuro del club appeso a pochi giorni

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Le Vespe affrontano le scadenze più importanti della loro storia recente mentre il Bari segue con attenzione gli sviluppi in vista di un possibile ripescaggio

La Juve Stabia vive ore di grande tensione. Il futuro del club campano è legato a una serie di scadenze decisive che potrebbero determinare la permanenza delle Vespe nel campionato di Serie B oppure aprire scenari completamente diversi. A Castellammare di Stabia tifosi, istituzioni e addetti ai lavori attendono risposte concrete, mentre il Bari osserva con interesse l’evolversi della situazione, pronto a beneficiare di un eventuale posto lasciato libero nel torneo cadetto.

Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere quale sarà il destino di una società che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio italiano.

Ricapitalizzazione Juve Stabia: il primo ostacolo da superare

Il nodo principale riguarda la necessaria ricapitalizzazione societaria, passaggio indispensabile per garantire la continuità aziendale e consentire al club di affrontare la stagione sportiva 2026-2027.

La situazione finanziaria resta delicata e gli amministratori sono chiamati a trovare una soluzione in tempi estremamente rapidi. Qualora non dovesse arrivare il versamento richiesto, si aprirebbe ufficialmente la strada a un cambio di proprietà.

Sul tavolo esistono già due proposte concrete.

La prima è quella riconducibile all’imprenditore Alfredo Guerri, figura conosciuta nell’ambiente stabiese e già vicina alla società nei momenti più complessi della sua storia recente. La seconda arriva da un gruppo internazionale rappresentato dalla Swiss Gulf Holding, interessata a rilevare il controllo del club.

Negli ultimi giorni il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, insieme a una parte significativa della tifoseria gialloblù, ha espresso apertamente il proprio sostegno alla candidatura di Guerri, considerata da molti la soluzione più vicina alle esigenze del territorio.

Il 16 giugno la data chiave per l’iscrizione in Serie B

Oltre alla questione societaria, la vera scadenza da cerchiare in rosso è quella del 16 giugno, termine entro il quale la Juve Stabia dovrà completare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie B.

Si tratta di un passaggio determinante che richiede garanzie economiche, adempimenti amministrativi e il rispetto delle norme federali previste dalla FIGC.

Anche in caso di ammissione, la squadra campana dovrebbe comunque partire con una penalizzazione di due punti in classifica a causa di precedenti inadempienze finanziarie.

Il tempo a disposizione appare estremamente ridotto. Se dovesse concretizzarsi un cambio di proprietà, i nuovi investitori avrebbero soltanto pochi giorni per completare tutte le procedure richieste e assicurare la presenza delle Vespe nel prossimo campionato cadetto.

Una favola sportiva che rischia di interrompersi

L’eventuale mancata iscrizione rappresenterebbe una dura battuta d’arresto per una società che negli ultimi anni ha costruito un percorso sorprendente.

La Juve Stabia è infatti riuscita a consolidarsi come una delle realtà più competitive della categoria, raggiungendo per due stagioni consecutive le semifinali dei playoff e guadagnandosi il rispetto di tutto il panorama calcistico nazionale.

Risultati che hanno alimentato l’entusiasmo della piazza e rafforzato il legame tra squadra e tifoseria, oggi più che mai preoccupata per le sorti del club.

Bari in attesa: i pugliesi guidano la graduatoria dei ripescaggi

A seguire con attenzione la vicenda c’è soprattutto il Bari, che potrebbe essere il principale beneficiario di un eventuale fallimento dell’operazione salvezza della Juve Stabia.

Secondo i criteri federali attualmente in vigore, il club biancorosso sarebbe infatti in posizione favorevole nella graduatoria per il ripescaggio in Serie B.

La società pugliese vive nel frattempo una fase di confronto interno e istituzionale, con il dibattito ancora aperto tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Leccese e la proprietà della famiglia De Laurentiis.

Tuttavia, qualora la Juve Stabia non riuscisse a completare l’iscrizione, il Bari potrebbe ritrovarsi improvvisamente davanti a una nuova opportunità per tornare nel campionato cadetto.

Le prossime ore possono cambiare il volto della Serie B

Le vicende della Juve Stabia non riguardano soltanto il club campano, ma potrebbero influenzare l’intero assetto della prossima Serie B 2026-2027 .

Tra trattative societarie, adempimenti federali e possibili ripescaggi, il futuro delle Vespe resta ancora tutto da scrivere. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Castellammare potrà continuare a sognare nel calcio che conta oppure se si aprirà una nuova e complessa fase della sua storia sportiva.