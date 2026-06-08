Catanzaro, Aquilani sceglie la Serie A: sarà il nuovo allenatore del Sassuolo

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Finisce il sogno giallorosso: il tecnico romano dice sì al Sassuolo

Si chiude ufficialmente il capitolo tra il Catanzaro e Alberto Aquilani. Dopo giorni di riflessioni, colloqui e tentativi da parte della società calabrese di proseguire insieme il percorso iniziato nelle scorse settimane, l'allenatore ha deciso di accettare la proposta del Sassuolo, scegliendo così di compiere il salto nel massimo campionato italiano.

La notizia è stata riportata dal giornale Uscatanzarocalcionews, che ha seguito da vicino l'evoluzione della trattativa e le ultime ore decisive per il futuro del tecnico romano.

Il Catanzaro ha provato fino all'ultimo a trattenerlo

Il presidente Floriano Noto non ha lasciato nulla di intentato. La società giallorossa avrebbe infatti presentato un'importante proposta di rinnovo, accompagnata da un significativo adeguamento economico, nel tentativo di convincere Aquilani a restare alla guida delle Aquile.

Un segnale forte da parte del club, che considerava il tecnico uno degli elementi centrali del progetto sportivo per le prossime stagioni. Nonostante la stima reciproca e il forte legame creatosi con l'ambiente catanzarese, la prospettiva di allenare in Serie A ha avuto un peso determinante nella scelta finale.

Il richiamo della Serie A è stato decisivo

Per un allenatore giovane e ambizioso come Alberto Aquilani, la possibilità di guidare una squadra nel massimo campionato rappresenta un'opportunità difficilmente rinunciabile.

Il Sassuolo, tornato protagonista ai massimi livelli del calcio italiano, avrebbe individuato proprio nell'ex centrocampista della Nazionale il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. Una proposta che, alla fine, ha prevalso sulle offerte e sulle prospettive presentate dal Catanzaro.

La scelta non nasce da incomprensioni o divergenze con la società calabrese, ma esclusivamente dalla volontà dell'allenatore di confrontarsi con una sfida professionale di livello superiore.

Con Aquilani partirà anche parte dello staff

L'approdo al Sassuolo non riguarderà soltanto Aquilani. Insieme al tecnico dovrebbero lasciare Catanzaro anche alcuni dei principali collaboratori che lo hanno affiancato nel suo percorso professionale.

Tra i nomi che lo seguiranno nella nuova esperienza figurano:

Cristian Agnelli, allenatore in seconda;

Luigi Falcone, collaboratore tecnico;

Alessandro Rubichini;

Fabrizio Tafani.

Secondo quanto emerso, non sarebbe esclusa la partenza di un'ulteriore figura professionale attualmente presente nell'organigramma tecnico giallorosso.

Adesso il Catanzaro cerca il nuovo allenatore

L'addio di Aquilani apre inevitabilmente una nuova fase per il Catanzaro, chiamato ad individuare rapidamente il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione.

La dirigenza dovrà ora accelerare le valutazioni per non rallentare la programmazione sportiva, tra mercato, preparazione estiva e costruzione dell'organico. La scelta del nuovo tecnico sarà fondamentale per garantire continuità al percorso di crescita che il club ha intrapreso negli ultimi anni.

Un addio senza polemiche

Quella tra il Catanzaro e Alberto Aquilani non appare come una separazione traumatica. Al contrario, il rapporto tra le parti si conclude nel rispetto reciproco e con la consapevolezza che la chiamata della Serie A rappresenti un traguardo importante nella carriera di un allenatore emergente.

Per i tifosi giallorossi resta il rammarico di non poter vedere Aquilani alla guida della squadra, ma anche la consapevolezza che il club abbia fatto tutto il possibile per trattenerlo.

Ora l'attenzione si sposta sulle prossime mosse della società e sul nome del futuro allenatore che raccoglierà l'eredità lasciata dal tecnico romano. Un passaggio cruciale per il futuro delle Aquile e per le ambizioni del Catanzaro nel prossimo campionato.