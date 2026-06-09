Calciomercato. Catanzaro, idea Nicola Bignotti per il dopo Morganti

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Il club giallorosso valuta il profilo dell’ex dirigente di Genoa e Lugano per rafforzare l’area manageriale

Il Catanzaro guarda già al futuro e inizia a muoversi sul fronte dirigenziale. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, la società giallorossa avrebbe avviato i primi contatti per Nicola Bignotti, profilo individuato per il possibile dopo Paolo Morganti.

Catanzaro, Bignotti tra i nomi per la nuova area dirigenziale

La fase di programmazione del Catanzaro passa anche dalla scelta delle figure chiamate a dare continuità al progetto tecnico e societario. In questo scenario prende quota il nome di Nicola Bignotti, dirigente con esperienze importanti tra Genoa e Lugano.

Il suo profilo sarebbe stato preso in considerazione per raccogliere l’eventuale eredità di Morganti, il cui futuro è uno dei temi centrali in casa giallorossa. Al momento si parla di primi contatti, quindi non di una trattativa chiusa, ma di un interesse concreto da monitorare nei prossimi giorni.

Perché il nome di Bignotti interessa il Catanzaro

Bignotti rappresenta un dirigente abituato a lavorare in contesti professionali strutturati, con competenze nella gestione sportiva e nell’organizzazione societaria. Per il Catanzaro, reduce da stagioni di crescita e consolidamento, la scelta del nuovo riferimento dirigenziale sarà fondamentale per mantenere equilibrio, visione e competitività.

Calciomercato Catanzaro, situazione da seguire

La notizia, rilanciata da Nicolò Schira, conferma come il club stia valutando con attenzione le prossime mosse. Il calciomercato del Catanzaro non riguarda soltanto la rosa, ma anche l’assetto dirigenziale, elemento decisivo per costruire una nuova stagione ambiziosa e ben programmata.