Serie B 2026 2027, panchine in movimento: Aquilani saluta Catanzaro, Modena e Sudtirol scelgono il nuovo allenatore

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La nuova stagione di Serie B 2026 2027 comincia a prendere forma anche sul fronte degli allenatori. Tra conferme, separazioni e trattative in fase avanzata, molte società stanno definendo la guida tecnica con cui affrontare il prossimo campionato cadetto.

Il movimento più importante riguarda il Catanzaro, che ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Alberto Aquilani e il suo staff. Il tecnico romano è destinato al Sassuolo, dopo una stagione intensa culminata con una storica cavalcata playoff in giallorosso. L’addio è stato comunicato ufficialmente dal club calabrese l’11 giugno 2026.

Catanzaro, finisce l’era Aquilani

Il Catanzaro ha salutato Alberto Aquilani dopo un’annata che resterà comunque nella memoria dei tifosi. La società giallorossa ha ringraziato il tecnico e il suo staff per professionalità, impegno e dedizione, chiudendo il rapporto con una risoluzione consensuale.

Ora il club dovrà individuare il nuovo allenatore, una scelta delicata per dare continuità al percorso tecnico e sportivo costruito negli ultimi anni. La panchina giallorossa resta quindi una delle più osservate del momento.

Modena verso Galloppa, Sudtirol su Gorgone

Tra le situazioni più avanzate c’è quella del Modena, pronto a ripartire da Daniele Galloppa, reduce dall’esperienza con la Fiorentina Primavera. Per il club emiliano si tratterebbe di una scelta giovane, orientata alla valorizzazione della rosa e a un progetto tecnico di prospettiva.

Anche il Sudtirol ha individuato il profilo per la prossima stagione: il nome caldo è quello di Giorgio Gorgone, vicino alla panchina dopo la separazione da Fabrizio Castori.

Cesena, primi contatti con Pagliuca

Il Cesena, dopo la fine dell’esperienza di Ashley Cole, sta valutando diversi profili. Tra questi c’è Guido Pagliuca, già contattato per capire la disponibilità in vista della prossima stagione. Il club romagnolo cerca un tecnico capace di proporre un calcio propositivo, offensivo e in linea con le ambizioni della società.

Le panchine di Serie B squadra per squadra

Ecco il quadro aggiornato delle principali situazioni:

Arezzo: confermato Cristian Bucchi dopo la promozione in Serie B.

Ascoli: avanti con Francesco Tomei, protagonista del ritorno tra i cadetti.

Avellino: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore, con contratto biennale.

Benevento: confermato Antonio Floro Flores.

Carrarese: dopo l’addio a Calabro, il club punta su Gabriele Cioffi.

Catanzaro: Aquilani saluta, nuovo allenatore ancora da scegliere.

Cesena: primi contatti con Guido Pagliuca.

Cremonese: possibile continuità con Marco Giampaolo.

Empoli: Fabio Caserta verso la separazione.

Entella: confermato Andrea Chiappella.

Juve Stabia: Ignazio Abate verso l’addio, club alla ricerca del sostituto.

Mantova: Francesco Modesto verso la conferma dopo il buon lavoro svolto.

Modena: Daniele Galloppa è il profilo scelto.

Padova: Antonio Calabro vicino alla panchina biancoscudata.

Palermo: Filippo Inzaghi resta alla guida dei rosanero.

Pisa: Paolo Bianco è il nome individuato per ripartire.

Sampdoria: possibile cambio in panchina dopo Attilio Lombardo.

Sudtirol: Giorgio Gorgone sempre più vicino.

Verona: società ancora al lavoro per scegliere il nuovo tecnico.

Vicenza: confermato Fabio Gallo dopo la promozione.

Una Serie B già pronta a cambiare volto

Il mercato degli allenatori conferma quanto la Serie B sia un campionato complesso, competitivo e ricco di ambizioni. Le società cercano profili capaci non solo di ottenere risultati, ma anche di costruire identità, valorizzare i giovani e gestire pressioni importanti.

Tra ufficialità, trattative e panchine ancora libere, la Serie B 2026 2027 si prepara a vivere una nuova stagione con tanti progetti tecnici da seguire.