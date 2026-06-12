Catanzaro, ore decisive per Polito dopo gli addii di Morganti e Aquilani

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Il futuro della direzione sportiva del Catanzaro entra nel vivo. Dopo i saluti di Paolo Morganti e dell’allenatore Alberto Aquilani, la società giallorossa è chiamata a definire una nuova fase tecnica e organizzativa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si è svolto un primo incontro tra Ciro Polito e il presidente Floriano Noto. Un confronto importante, utile per iniziare a chiarire programmi, strategie e prospettive in vista della prossima stagione.

Catanzaro, domani nuovo faccia a faccia tra Noto e Polito

Il confronto non sarebbe ancora concluso. Per domani è infatti previsto un nuovo incontro che potrebbe risultare decisivo per il futuro del direttore sportivo giallorosso.

Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, il Catanzaro deve ora ripartire da scelte chiare. La permanenza o meno di Ciro Polito rappresenta un passaggio centrale per programmare il mercato, individuare il nuovo allenatore e dare continuità al progetto sportivo.

Programmazione e mercato al centro delle valutazioni

La società del presidente Floriano Noto vuole muoversi con attenzione, evitando decisioni affrettate. Il nodo della direzione sportiva sarà fondamentale per impostare il nuovo corso, soprattutto dopo l’uscita di due figure importanti come Morganti e Aquilani.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive per capire quale direzione prenderà il Catanzaro e con quali uomini verrà costruita la prossima stagione.