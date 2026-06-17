Stadio "Nicola Ceravolo": al via il restyling. Addio ai piloni in tribuna e nuova Curva "Capraro" a ridosso del campo

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CATANZARO – Una nuova era sta ufficialmente per iniziare per lo stadio Nicola Ceravolo. L’impianto sportivo che ospita le partite interne delle Aquile si rifà il look grazie a un importante e atteso intervento di ristrutturazione, volto a modernizzare la struttura e a regalare ai tifosi giallorossi un’esperienza decisamente più confortevole e immersiva.

I lavori, partiti a pieno ritmo in questi giorni, si concentreranno su due pilastri fondamentali dello storico impianto: la Tribuna Coperta e la Curva Capraro.

Addio ai piloni della Tribuna: una svolta storica per la visibilità

Il primo grande cantiere visibile sul terreno di gioco riguarda il rifacimento completo della tettoia a copertura della tribuna principale. Le gru e i mezzi meccanici sono già in azione per avviare una modifica strutturale attesa da decenni: l’eliminazione definitiva dei fastidiosi piloni di sostegno.

Quelle colonne verticali, che per tantissimi campionati hanno letteralmente fatto “penare” e spazientire migliaia di tifosi catanzaresi limitando la visuale della partita, diventeranno presto solo un brutto ricordo. La nuova copertura sarà ingegnerizzata senza barriere visive, garantendo finalmente una visuale libera, limpida e a tutto campo da ogni singolo seggiolino.

Curva Capraro: via i vecchi seggiolini, il muro giallorosso si sposta a ridosso del campo

Parallelamente, l’attenzione si è spostata sul cuore pulsante del tifo organizzato: la Curva Capraro. Le operazioni sono ufficialmente iniziate con la rimozione totale dei vecchi sediolini, lasciando temporaneamente spoglie le gradinate di cemento in vista della costruzione della nuova curva e la successiva demolizione della vecchia.

Il piatto forte del progetto definitivo, infatti, prevede una vera e propria rivoluzione logistica: la nuova Curva Capraro sarà costruita a ridosso della porta di gioco. Eliminando l’attuale distanza dal rettangolo verde, il nuovo settore permetterà ai sostenitori del Catanzaro di diventare l’effettivo “dodicesimo uomo in campo”. Una vicinanza fisica che farà sentire in modo ancora più pressante e caloroso il ruggito delle Aquile, trasformando il Ceravolo in una vera e propria bolgia per le squadre avversarie.

Con questo doppio intervento di ammodernamento, lo stadio di Catanzaro non solo si adegua a standard moderni, ma premia una tifoseria giallorossa da sempre legatissima ai colori sociali, restituendo dignità visiva alla Tribuna Coperta e regalando un muro umano mozzafiato dietro la porta della Curva Capraro. I lavori sono partiti, il futuro del calcio a Catanzaro è già realtà.