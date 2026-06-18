Catanzaro sceglie Marco Turati: accordo vicino, sarà lui il nuovo allenatore giallorosso

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Il Catanzaro punta su Marco Turati per aprire un nuovo ciclo tecnico

Dopo settimane di valutazioni e numerosi profili presi in considerazione, l’US Catanzaro sembra aver individuato il tecnico a cui affidare la guida della squadra per la prossima stagione. La scelta della dirigenza guidata dal direttore sportivo Ciro Polito sarebbe infatti ricaduta su Marco Turati, allenatore emergente che nelle ultime stagioni si è messo in evidenza nel panorama calcistico nazionale.

Dopo i contatti avuti con altri allenatori accostati alla panchina giallorossa, tra cui Galloppa, Pagliuca e Possanzini, il club avrebbe deciso di puntare su un profilo giovane, preparato e in linea con il progetto di crescita portato avanti dalla società negli ultimi anni.

Chi è Marco Turati

Classe 1982, Marco Turati ha alle spalle una lunga carriera da calciatore professionista, principalmente nel ruolo di difensore. Durante il suo percorso ha vestito maglie importanti come quelle di Verona, Modena, Cesena e Ancona, accumulando una significativa esperienza nei campionati professionistici italiani.

Terminata la carriera sul campo, Turati ha intrapreso quella da allenatore, costruendo il proprio percorso attraverso studio, aggiornamento e collaborazioni di alto livello.

L’esperienza con Vincenzo Italiano

Uno degli aspetti che ha contribuito alla crescita professionale di Turati è stata la collaborazione con Vincenzo Italiano, uno degli allenatori più apprezzati del calcio italiano.

Nel ruolo di collaboratore tecnico, Turati ha lavorato sia allo Spezia sia alla Fiorentina, partecipando da vicino alla costruzione di squadre capaci di esprimere un calcio moderno, dinamico e offensivo.

Questa esperienza gli ha permesso di acquisire competenze tattiche e metodologiche importanti, oltre a confrontarsi quotidianamente con realtà di Serie A e competizioni europee.

I risultati ottenuti con il Siracusa

L’esperienza più significativa da primo allenatore è arrivata con il Siracusa, società con la quale ha vissuto stagioni particolarmente intense.

Nel campionato 2024/2025 il tecnico lombardo ha ottenuto un risultato di grande valore, conducendo la formazione siciliana alla promozione dalla Serie D alla Serie C, grazie a un percorso caratterizzato da continuità di rendimento, organizzazione tattica e valorizzazione del gruppo.

La stagione successiva si è rivelata più complicata. Nonostante il lavoro svolto sul campo, il club ha dovuto fare i conti con problematiche societarie e amministrative che hanno inciso pesantemente sul percorso sportivo della squadra, culminato con la retrocessione.

Perché il Catanzaro ha scelto Turati

La scelta del Catanzaro sembra orientata verso un allenatore capace di coniugare idee moderne, entusiasmo e capacità di gestione dello spogliatoio.

La società giallorossa è alla ricerca di continuità tecnica e di una figura in grado di valorizzare il patrimonio della rosa, mantenendo alta la competitività del club in un campionato sempre più equilibrato.

Turati rappresenta un profilo che unisce esperienza maturata in contesti professionistici importanti e una forte voglia di affermarsi come allenatore di primo livello.

Contratto biennale e firma attesa nelle prossime ore

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, l’accordo tra le parti sarebbe ormai definito nei dettagli. Il tecnico dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale, legandosi al club giallorosso per le prossime due stagioni.

Nei prossimi giorni è atteso il suo arrivo in città per completare gli ultimi passaggi burocratici e formalizzare l’intesa con la società.

L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, dando così il via alla nuova era tecnica del Catanzaro.

Le aspettative della piazza giallorossa

L’ambiente giallorosso guarda con interesse a questa scelta. Dopo le ottime stagioni vissute negli ultimi anni, la tifoseria si aspetta che la squadra continui a essere protagonista e mantenga ambizioni importanti.

Il compito di Marco Turati sarà quello di costruire un gruppo solido, dare una precisa identità di gioco e proseguire il percorso di crescita intrapreso dal club.

Se la firma verrà confermata, il nuovo tecnico avrà subito davanti una sfida affascinante: raccogliere l’eredità lasciata dai predecessori e guidare le Aquile del Catanzaro verso nuovi traguardi sportivi.