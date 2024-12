Caserta e Iemmello: La guida e il bomber che trascinano il Catanzaro verso nuovi traguardi (Video)

Catanzaro-Salernitana 1-1: Mister Caserta analizza la prestazione dei giallorossi













Nella prima giornata del girone di ritorno, il Catanzaro conquista un prezioso pareggio contro la Salernitana al termine di una gara intensa e combattuta. Mister Caserta si è presentato ai microfoni nel post-partita per commentare una prestazione che, seppur positiva, lascia spazio a qualche rimpianto.





La mentalità vincente della squadra





Il tecnico ha elogiato la capacità della squadra di reagire a un momento complicato: “Non era facile, soprattutto dopo il pareggio subito nel derby all’ultimo minuto. La squadra ha trasformato la rabbia in energia positiva e ha giocato con grande determinazione contro un avversario di valore come la Salernitana”, ha dichiarato Caserta, sottolineando l’importanza dell’aspetto mentale in una partita che si preannunciava difficile.





Tante occasioni, ma manca il cinismo





Nonostante una prestazione di alto livello, il Catanzaro non è riuscito a concretizzare le numerose occasioni create. “Non è realistico pensare di segnare in tutte le occasioni, ma dobbiamo migliorare sotto porta. La squadra ha creato tanto e concesso poco, questo mi rende soddisfatto”, ha spiegato il mister, rimarcando però la necessità di affinare l’istinto del killer.





Scelte tattiche e prestazioni individuali





Tra i protagonisti della gara, Caserta ha voluto lodare Cassandro e Pittarello. “Cassandro si conferma un giocatore affidabile, sia nei tre di difesa che come esterno. Ha disputato una partita eccellente”, ha affermato. Su Pittarello, autore di una prova di grande sacrificio, ha aggiunto: “Gli manca solo il gol, ma sono sicuro che continuando così arriverà. La sua prestazione di oggi è stata fondamentale”.





Il tecnico ha anche difeso Compagnon, meno brillante rispetto alle sue abituali prestazioni: “Quando un avversario chiude gli spazi e raddoppia, diventa più difficile esprimersi al meglio. Non è sempre colpa del giocatore”, ha spiegato.





Sesto posto e prospettive future





Con questo risultato, il Catanzaro chiude l’anno in sesta posizione, un piazzamento che Caserta accoglie con soddisfazione ma senza perdere di vista l’obiettivo principale: “Il nostro primo traguardo rimane la salvezza. È bello vedere la squadra crescere partita dopo partita, ma ora dobbiamo ricaricare le energie e prepararci al meglio per il girone di ritorno”.





Mercato e obiettivi stagionali





Interrogato sulle possibili mosse di mercato, il mister ha preferito non sbilanciarsi: “Il mio compito è allenare i giocatori che la società mi mette a disposizione. Il direttore sportivo sa cosa serve alla squadra. Il nostro progetto non cambia: raggiungere la salvezza il prima possibile e, poi, vedere dove possiamo arrivare”.





Un girone di ritorno tutto da giocare





Con l’inizio del girone di ritorno, Caserta si prepara a un campionato che considera completamente diverso: “Le partite diventano più combattute e i dettagli fanno la differenza. Dovremo essere pronti a ogni sfida”. Il Catanzaro, forte di una solidità crescente e di un gruppo unito, è determinato a continuare il proprio percorso di crescita in Serie B.