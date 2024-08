Catanzaro calcio – Abbonamenti, già toccata quota 4327

Iniziata nel migliore dei modi la sottoscrizione delle tessere nel primo giorno di vendita libera





Il Catanzaro-mania impazza a ritmo sostenuto. A poche ore dalla chiusura del primo giorno dedicato alla vendita libera la quota abbonati è arrivata già a 4327!

Poco meno delle 5400 tessere sottoscritte nella passata stagione. Tutto lascia presagire che fino all’inizio del campionato la quota abbonati potrtebbe essere quantomeno eguagliata.

Lunghe cose infatti si sono registrate ai botteghini dellao stadio fin dalle prime ore della mattinata in attesa dell’aperturta degli stessi.

Nonostante la rivoluzione che ha interessato i quadri tecnici e dirigenziali, i tifosi dimostrano totale fiducia sull’operato della società e fanno ciò per cui sono stati chiamati a fare per confermare il loro amrore verso i colori giallorossi.

MERCATO

Il calciomercato vive i suoi giorni più roventi in quanto il DS Polito cerca di portare in città elementi di esperienza per i ruoli in cui si sono evidenziate le maggiori necessità. L’organico verrà completato creando un giusto mix tra giovani under già agli ordini fdi midtetr Caserta che si sono comunque ben distinti nella passate stagioni e calciatori da annoverare tra “la vecchia guardia” i cui rinnovi stanno per essere ultimati – è di ieri la notizia del rinnovo di Simone Pontisso - e i nuovi arrivi sui quali il DS ha il suo bel da fare vista la concorrenza e le richieste un po' troppo elevate delle società che ne detengono il cartellino.

E’ il caso per esempio di Matteo Della Morte la cui situazione è comunque meno critica rispetto ai giorni scorsi in quanto c’è la volontà del calciatore e il Vicenza potrebbe ridimensianre le sue pretese sulla cessione del venticinquenne trequartista che per quanto valido e dalle elevate doti tecniche non ha comunque mai disputato un campionato di serie B,

Altra pista che si sta battendo è quella che conduce a Manolo Portanova, di proprietà del Genoa e nella passata stagione in prestito alla Reggiana. E’ proprio la società emiliana a rappresentare il maggiore ostacolo perché vorrebbe il forte esterno offensivo, figlio d’arte, nuovamente tra le proprie fila.

Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Andrea Ceresoli, terzino sinistro di proprietà dell'Atalanta. Operazione non facile e al momento in stand by ma non è escluso che in una fase successiva del mercato non possa essere portata a termine.

AMICHEVOLE

E’ in programma intanto oggi alle 18 a Chatillon l’ultima amichevole prima della fine del ritiro valdostano. Il Catanzaro incontrerà la Juventus Next Gen, società con la quale i dirigenti giallorossi hanno instaurato stretti contatti in ottica calciomercato, come dimostrano gli arrivi di Compagnon e quello recente di Turicchia.

La gara sarà un’ulteriore occasione per testare lo stato di forma della rosa e l’applicazione dei dettati tattici sui quali il tecnico calabrese sta lavorando fin dal suo arrivo a Catanzaro..

foto US Catanzaro

Maurizio Martino