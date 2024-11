Catanzaro calcio, al “Ferraris” di Genova potrebbe essere un refrain della passata stagione?

Il Catanzaro arriverà nel capoluogo ligure in un ambiente surriscaldato tra polemiche e critiche feroci per la stagione deludente dei doriani, esattamente come nella passata stagione.

Era il 1° ottobre dello scorso anno quando il Catanzaro ottenne al “Ferraris” di Genova una delle più belle vittorie esterne della passata stagione, quella che lo fece conoscere alla platea calcistica nazionale dopo la travolgente vittoria del precedente campionato fino a farlo diventare la “matricola terribile” della serie B.

Quello che scenderà sullo stesso terreno di gioco domani pomeriggio – inizio alle ore 15.00 - sarà un Catanzaro completamente diverso nel gioco e per gran parte anche negli uomini che mister Caserta schiererà contro la Sampdoria targata Sottil.

Solo 3-4 potrebbero essere gli stessi protagonisti che sono scesi in campo lo scorso anno (Brighenti, Scognamillo, Iemmello, Biasci?) ma un’analogia però ci sarà.

La Sampdoria arriverà all’incontro non nelle migliori condizioni ambientali al netto delle tante critiche e polemiche mosse a squadra e allenatore per il deludente campionato fin qui disputato, esattamente come lo scorso anno quando l’allora tecnico Pirlo era stato contestato per non aver dato alla squadra quel gioco brillante che i tifosi doriani si aspettavano.

Lo scorso anno sappiamo tutti come andò: il Catanzaro riuscì a vincere e a Pirlo fu concessa l’opportunità di proseguire alla guida dei doriani. Adesso il tecnico dei Doria, Sottil si trova nella stessa identica situazione, chissà se anche il risultato sul campo sarà lo stesso?

I quasi 2000 tifosi che saranno presenti al “Ferraris” e l’intera tifoseria giallorossa lo sperano, così che Iemmello e compagni potranno finalmente cancellare lo zero dalla casella delle vittorie esterne ma soprattutto bloccare l’emorragia dei pareggi che ha finora caratterizzato il campionato dei giallorossi.

Sarà quella contro la Sampdoria la gara della svolta? Lo verificheremo a breve.

Foto US Catanzaro

Maurizio Martino