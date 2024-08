Catanzaro calcio, al via la prevendita per la trasferta di Cesena

Iniziata la prevendita per l’acquisto del tagliando della gara in programma mercoledì 28 alle ore 20.30

Per la gara Cesena-Catanzaro in programma al “Dino Manuzzi” il 28 agosto, la tifoseria giallorossa potrà già acquistare il tagliando per il settore ospite al costo di euro 20,00 (inclusi i diritti di prevendita) dal circuito Vivaticket collegandosi al seguente link





È attiva la prevendita dei biglietti per la partita Cesena - Catanzaro, valida per la 3° giornata di Serie BKT 2024/2025, in programma mercoledì 28 agosto alle ore 20:30 presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

La prevendita sarà attiva sia sul sito Vivaticket, sia presso il Coordinamento Clubs Cesena e tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

Si ricorda che il Coordinamento Clubs Cesena osserverà i seguenti orari di apertura:

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

sabato 24 agosto dalle 9:00 alle 12:30;

lunedì 26 e martedì 27 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

mercoledì 28 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30.

PREZZI

Si precisa che per questa partita il settore Curva Mare non sarà in vendita perché già esaurito. Si elencano di seguito i prezzi dei biglietti validi, rispettivamente, durante la fase di prevendita (ai quali vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita) e presso i botteghini dello stadio il giorno gara (aperti a partire dalle ore 18:30 di mercoledì 28 agosto).

FASE DI PREVENDITA

TRIBUNA VIP

biglietto intero € 65

biglietto ridotto € 45

biglietto junior € 5

TRIBUNA NUMERATA

biglietto intero € 50

biglietto ridotto € 35

biglietto junior € 5

DISTINTI SUPERIORI

biglietto intero € 30

biglietto ridotto € 22

biglietto junior € 5

DISTINTI INFERIORI

biglietto intero € 25

biglietto ridotto € 16

biglietto junior € 5

GIORNO GARA PRESSO LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO

TRIBUNA VIP

biglietto intero € 67

biglietto ridotto € 47

biglietto junior € 7

TRIBUNA NUMERATA

biglietto intero € 52

biglietto ridotto € 37

biglietto junior € 7

DISTINTI SUPERIORI

biglietto intero € 32

biglietto ridotto € 24

biglietto junior € 7

DISTINTI INFERIORI

biglietto intero € 27

biglietto ridotto € 18

biglietto junior € 7

SETTORE OSPITI

I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 18,00.

Per i supporter della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di martedì 27 agosto.

MODALITÀ RICHIESTA ACCREDITI STAMPA - FOTOGRAFI

Giornalisti e fotografi possono presentare richiesta di accredito entro le ore 19:00 di venerdì 23 agosto inviando una mail all’indirizzo [email protected].

La richiesta di accredito stampa è necessario che sia presentata su carta intestata con firma del direttore responsabile della testata e che siano allegati alla stessa una copia del documento d’identità ed una copia della tessera dell’Ordine dei Giornalisti del richiedente.

La richiesta di accredito fotografi, invece, dovrà essere presentata insieme all’autorizzazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti B per l’esercizio dell’attività fotografica nella stagione 2024/2025 e ad un documento d’identità.

Le domande di accredito che dovessero pervenire prive di uno dei suddetti requisiti oppure oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.

Sarà possibile ritirare il titolo di accesso presso il Varco Stampa e Fotografi dell'Orogel Stadium - Dino Manuzzi (adiacente alla biglietteria di via Spadolini 110), a partire da un’ora e mezza prima dell'inizio della gara.