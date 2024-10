Catanzaro calcio, Iemmello e Pagano ancora indisponibili per la gara contro il Modena

I due calciatori ancora indisponibili per la delicata gara contro i canarini

Lo ha confermato il DS Polito nel corso della conferenza stampa di ieri: “Iemmello e Pagano saranno ancora indisponibili per la gara con il Modena”.

I due calciatori non hanno ancora smaltito i postumi dei rispettivi infortuni. Le condizioni di entrambi saranno valutate durante la sosta in programma la prossima settimana per gli impegni delle Nazionali.

Mister Caserta dovrà quindi rinunciare al bomber e al trequartista anche per la delicata gara interna con il Modena in programma domenica alle 15.00.

Il tecnico calabrese potrà contare in compenso su Pontisso che appare completamente recuperato a distanza di un mese da quando ha subito una lesione muscolare al polpaccio.

Le alternative ai due assenti di certo non mancheranno ma il loro apporto alla squadra poteva essere utile per contribuire al conseguimento dei tre punti che tutti auspicano per rendere un po' meno asfittica l’attuale classifica dei giallorossi.

In tema di disponibilità, il diesse nel corso della conferenza stampa di ieri ha parlato anche della posizione di Brignola, fuori dal progetto tecnico nonostante sia uscito assolto al termine del processo che lo ha visto coinvolto. Polito a tal proposito così si è espresso:

«Fa parte della lista dei diciotto ma è un po’ più penalizzato degli altri – le sue parole – nelle prime due giornate poteva avere chance ma era squalificato. La spada di Damocle che aveva sulla testa ci ha indotto a fare anche altre scelte sul mercato; ora sta qui e quello che riesce a ritagliarsi ben venga. Altrimenti dispiace».

Maurizio Martino