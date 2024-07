Catanzaro calcio, inizia la ricerca dei primi tasselli per comporre il nuovo mosaico

Con gli addii di Vandeputte e Fulignati è iniziato ufficialmente il calciomercato in casa giallorossa

Gli addii di Vandeputte e Fulignati - che si sono già sottoposti alle visite mediche presso la clinica “la Madonnina” di Cremona - sono stati assorbiti, un po' a malincuore, dall’ambiente giallorosso per quanto dimostrato dai due tra i calciatori più rappresentativi dell’era Vivarini.

Ma questo fa ormai parte del passato. Si volta pagina con rinnovato entusiasmo e quella carica necessaria per affrontare al meglio questa fase, la più difficile, dedicata al rinnovamento tecnico previsto dopo quello effettuato in ambito dirigenziale.

Il neo DS Ciro Polito è alla ricerca dei tasselli che andranno a comporre il mosaico per la nuova imminente stagione in accordo con le volontà di mister Caserta.

Primo step in tale direzione è la scelta del nuovo portiere. Si fa già qualche nome ma, trattandosi dei primi giorni di calciomercato, si parla per ora di semplici approcci e richieste d’informazioni.

Per ciò che concerne l’attuale organico c’è la ferma intenzione di trattenere in giallorosso il brasiliano Matias Antonini che, prelevato dal Taranto nel corso della finestra di calciomercato invernale, ha dimostrato di essere all’altezza di una categoria difficile come la serie B che fino a quel momento non aveva mai disputato.

Il centrale difensivo ha dato ampie garanzie di affidabilità grazie alle sue doti tecniche e alla capacità di adattarsi a ogni disposizione tattica. E’ per queste motivazioni che la società giallorossa rifiuta qualunque tipo di offerta da parte di altri club, anche di serie superiore (Empoli, n.d.r.).





NUOVO ALLENATORE PER LA PRIMAVERA 3

Rinnovamento che riguarderà anche i quadri tecnici del settore giovanile. E’ stato infatti ingaggiato come nuova guida tecnica della Primavera 3 l’esperto Massimo Costantino. Il tecnico ex Nardò che ha maturato esperienze anche con Vigor Lamezia e Cosenza ha sostituito Domenico Zito a cui non è stato rinnovato l’incarico.

La scelta è stata dettata dal tentativo di raggiungere l’obiettivo pubblicamente dichiarato dal presidente Noto in occasione di conferenza stampa della promozione nella categoria Primavera 2.





AMICHEVOLE

In attesa di allestire il nuovo organico si conosce già l’avversaria che segnerà il debutto del Catanzaro targato Caserta. La notizia non è ancora ufficiale ma si sa che è prevista per il 30 luglio nella sede del ritiro a Morgex in Valle d’Aosta la prima amichevole contro una compagine di categoria superiore, il Cagliari.





Maurizio Martino