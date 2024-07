Catanzaro calcio, cambio di guardia e potenziali strategie

Paolo Bianco potrebbe essere il neo allenatore con il quale iniziare il nuovo progetto tecnico

CATANZARO - La risoluzione contrattuale avvenuta nella giornata di ieri tra mister Vivarini e il Presidente Noto ha sancito la fine della querelle che ha caratterizzato questo inizio d’estate lasciando all’intero ambiente giallorosso molta amarezza per come è stata gestita la fine del rapporto tra (il) Catanzaro e il tecnico abruzzese.

A poco serve cercare risposte alle tante domande che il tifoso si è posto fin da quel 11 giugno, giorno in cui mister Vivarini ha espresso la sua volontà di non voler più proseguire l’avventura con le Aquile.

Da quel momento tanto si è detto anzi, per meglio dire, non detto da entrambe le parti in quanto ognuna di esse ha cercato di portare aventi le proprie idee e motivazioni senza però palesarle apertamente.

A rimetterci in tutto questo, oltre alla stessa società che si è trovata con le mani legate non potendo pianificare fin da subito la nuova stagione, sono stati i tifosi che con profonda amarezza e tanta delusione hanno preso atto della decisione del tecnico contrariamente a quello che per tutti l’incontro dell’11 giugno avrebbe dovuto rappresentare il momento per la programmazione tecnica in vista dell’imminente stagione.



Cosa fatta capo ha pertanto, per quanto confusa sia stata la situazione che si è evoluta nel corso delle ultime due settimane, ora bisogna recuperare in fretta il tempo perso. Il presidente Noto, seppur deluso e decisamente spiazzato dalla decisione assunta da Vivarini non è stato comunque con le mani in mano provvedendo alla nomina dei due nuovi direttori, Polito e Morganti rispettivamente DS e DG dai quali bisogna ripartire per la scelta del nuovo mister e dedicarsi completamente al calciomercato i cui battenti apriranno il primo luglio.



Scelta che a quanto sembra dovrebbe orientarsi su Paolo Bianco che nel corso della passata stagione ha allenato il Modena. La pista Aquilani appare infatti sfumata in quanto non si è trovato l’accordo con l’ex allenatore del Pisa.

Sta di fatto che nuovo allenatore erediterà una panchina calda dopo i recenti avvenimenti.

Non appena sarà ufficializzato il mister sarà fondamentale comprendere quale strada perseguire per allestire un organico che, con l’addio di Vivarini, rischia di perdere molti pezzi pregiati che hanno contribuito a fare le fortune del Catanzaro negli ultimi due anni. Sarà comunque una rosa che avrà come obiettivo primario quello di mantenere la categoria in una stagione che si prospetta ancor più difficile rispetto a quella appena trascorsa.





Maurizio Martino