Catanzaro calcio, oggi ripresa allenamenti mentre il mercato arriva alla stretta finale

I giallorossi si ritroveranno oggi al “Ceravolo” per la ripresa della preparazione in vista del debutto di campionato

Detto del quasi sold out che si sta registrando in prevendita per la gara del debutto contro il Sassuolo LEGGI QUI in programma al “Ceravolo” domenica 18 alle 20:30, la squadra riprenderà oggi la preparazione allo stadio cittadino per l’indisponibilità del Poligiovino dove si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione che interessano anche il manto erboso.

Dopo un mese di ritiro tra quello di Morgex e quello di Tirrenia che ha preceduto il debutto ufficiale con il match di Coppa Italia di Empoli, i ragazzi di mister Caserta si ritroveranno nel pomeriggio per continuare la preparazione.

Le ultime gare, quella con la Juventus NG e quella di Empoli hanno evidenziato ancora molti limiti nella rosa giallorossa che si sono evidenziati soprattutto in difesa ma più in generale anche in altri settori del campo, come affermato dallo stesso tecnico al termine della gara in terra toscana.

Che l’organico sia incompleto è un dato di fatto, ma che si subissero così tante reti nelle gare finora disputate non era certo preventivabile.

Per restare in tema di ranghi ridotti da registrare l’indisponibilità di alcuni elementi per la gara contro il Sassuolo. Brignola, Scognamillo e Pittarello sono infatti squalificati e Compagnon è infortunato.

MERCATO

Per porre rimedio ai limiti evidenziati il DS Polito è attivo sul mercato. Dovrebbe essere ufficializzato tra oggi e domani l’arrivo del difensore Tommaso Cassandro proveniente dal Como. Siamo infatti ai dettagli per definire il trasferimento in Calabria.

Si tratta di un 24nne esterno destro molto duttile, valida alternativa a Situm su quella corsia. Nella passata stagione con i lariani ha disputato 20 gare tutte di ottimo livello.

In merito al “caso” Antonini, sembra che lo stesso sia rientrato in quanto l’italo-brasiliano resterà a Catanzaro, come previsto da contratto e nonostante la forte insistenza del Lecce che gli avrebbe dato la possibilità di esordire in serie A.

Il calciatore aveva dato la sua disponibilità al trasferimento ma la società del presidente Noto ha rifiutato in modo categorico l’offerta dei salentini ritenendo il centrale difensivo troppo importante per il progetto tecnico di mister Caserta e, aggiungiamo noi, soprattutto dopo la magra figura espressa dal pacchetto arretrato nelle ultime uscite della squadra.

Altre piste batture da Polito riguardano il trequartista. Al nome di Buso sono stati affiancati anche altri profili. Ci riferiamo a Falletti in uscita dalla Cremonese e per ultimo da Partipilo di proprietà del Parma che però ha un ingaggio abbastanza elevato (800 mila euro) oltre ad essere richiesto anche dal Bari.

Vedremo se prima della gara che sancirà il debutto in campionato domenica prossima ci saranno novità in merito.

Sul fronte cessioni con l’arrivo di Cassandro potranno lasciare Catanzaro il giovane Piras direzione Cavese e lo sloveno Krajnc che dovrebbe trovare sistemazione in Belgio oppure in Bundesliga 2.

QUINTA GIORNATA

Resa nota dalla Lega la quinta giornata completa di date e orari. Il Catanzaro giocherà a Cittadella sabato 14 settembre alle ore 15.

Di seguito l’intera giornata del calendario:

venerdì 13 settembre ore 20:30

CESENA-MODENA

sabato 14 settembre ore 15

BARI-MANTOVA

BRESCIA-FROSINONE

CITTADELLA-CATANZARO

CREMONESE-SPEZIA

J. STABIA-PALERMO

domenica 15 settembre ore 15

CARRARESE-SASSUOLO

COSENZA-SAMPDORIA

REGGIANA-SUDTIROL

SALERNITANA-PISA

Maurizio Martino