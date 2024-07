Catanzaro calcio, le prime dichiarazioni di Pigliacelli da giallorosso

Il portiere proveniente dal Palermo si racconta nel corso della prima intervista da portiere del Catanzaro (foto US Catanzaro)





Di seguito le prime dichiarazioni di Pigliacelli nel corso della sua prima intervista subito dopo la firma:

"Ho girato tanto, ma sinceramente quando ho avuto la possibilità di venire a Catanzaro c’è stato poco da pensare. Quando ho giocato al Ceravolo è stato emozionante. Ho sentito da subito il calore della piazza anche con i messaggi sui social, ma anche la forte voglia del direttore e della proprietà di avermi qui. Sono estremamente felice.

Ho giocato diverse volte contro il capitano, ora sono contento di essere in squadra insieme: ho già parlato con Pietro, mi ha raccontato qualcosa, non vedo l’ora di iniziare e spero di far felice la gente di Catanzaro.

una persona molto semplice, che si mette sempre a disposizione e dedita al lavoro

Mi piace giocare a calcio nel verso senso della parola. Non sono un portiere che sta fermo ad aspettare il tiro, cerco di essere di supporto alla squadra, di dare una soluzione, di fare uscire il gioco dal basso.

Mio padre e mio zio hanno giocato in porta, quando da piccolo ho scelto di fare anche io il portiere mi hanno spiegato che è un ruolo particolare, e forse è proprio questo che mi ha convinto

Sono sicuro di poter dare una mano alla squadra e a questa società. Penso di mettermi a disposizione in tutto come ho sempre fatto in carriera, ma soprattutto ora che ho fatto tanta esperienza

Non vedo l’ora di vedervi allo stadio e di gioire insieme!!