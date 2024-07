Catanzaro calcio, Scognamillo e Biasci ancora in giallorosso

Due tra i protagonisti degli ultimi anni hanno rinnovato il loro legame con la società del presidente Noto

La loro permanenza era fortemente voluta dalla piazza e dagli stessi protagonisti che dopo i 3 anni fantastici nei quali si sono resi protagonisti di campionati eccezionali hanno rinnovato il loro legame con i colori giallorossi dimostrando ulteriormente l’amore per gli stessi e per l’intera piazza.

IL riferimento è a Stefano Scognamillo e a Tommaso Biasci. I tifosi auspicavano che la trattativa sui loro rinnovi potesse andare a buon fine.

Da qualche giorno erano insistenti le voci sulla possibile permanenza dei due calciatori nonostante le richieste pressanti dell’Avellino per il difensore italo-russo e del Cesena per l’attaccante toscano.

L’importanza che riveste il rinnovo non è solo di natura tecnica ma anche per lo spogliatoio. Dopo la mini rivoluzione operata con l’arrivo dei nuovi ranghi dirigenziali, è fondamentale che alcuni dei giocatori più rappresentativi possano mantenere l’unione nello spogliatoio e far inserire al meglio e più velocemente possibile i nuovi arrivi inculcando loro la mentalità necessaria per giocare in una squadra come il Catanzaro.

IL rinnovo contrattuale di Scognamillo e Biasci si protrarrà fino al 2026 con opzione per la stagione successiva.

Adesso c’è da definire quello del capitano per il quale il DS Polito sta già lavorando con l’agente di Pietro Iemmello, Davide Lippi. Non ci dovrebbero essere problemi in tal senso in quanto la società sa che è fondamentale partire da lui per portare avanti il nuovo progetto tecnico.

A seguire - nella prossima settimana - saranno definiti anche i rinnovi di Situm, Pontisso e Pompetti per consolidare ancor di più l’ossatura della squadra della passata stagione.





Maurizio Martino