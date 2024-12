Catanzaro calcio, una domenica di festa e non solo per il risultato del campo

Il clima di festa fuori e dentro il “Ceravolo” ha contrassegnato una domenica entusiasmante nonostante le avverse condizioni metereologiche

Il Catanzaro ritorna alla vittoria dopo un mese e mezzo da quella conseguita a fine ottobre con il Sudtirol.

Questo ha emesso il campo ma è stata una domenica di festa non solo per il risultato sportivo e al di là del fatto che sia coincisa con il giorno in cui si è venerata l’Immacolata Concezione.

Era prevedibile potesse essere un giorno di festa anche in ambito sportivo visti i proclami degli Ultras che invitavano i gruppi del tifo catanzarese a partecipare al corteo promosso per accogliere i colleghi-amici bresciani e sancire un gemellaggio storico iniziato circa 40 anni fa.

La sfilata ha visto protagonisti i tifosi di Catanzaro e del Brescia che a braccetto hanno attraversato le vie adiacenti il tempio del calcio giallorosso per poi sostare nel piazzale antistante il “Ceravolo”.

La prima vera pioggia fredda stagionale non ha fermato i tanti che tra canti e sbandieramento di vessilli inneggiavano le due città.

Una tradizione che non si è potuta rinnovare per diverso tempo ma che si è ripetuta per il secondo anno consecutivo dopo il ritorno dei giallorossi in serie B.

La festa è proseguita sugli spati con cori volti ad esaltare la stima e il rispetto tra le due tifoserie.

E’ questo il senso di una competizione sportiva, scene che ci piacerebbe vedere sempre in tutti gli stadi.

La prestazione espressa con cuore e carattere caratterizzata da buone trame di gioco da un Catanzaro volitivo e desideroso di ottenere i tre punti a tutti i costi ha reso la giornata ancor più emozionante.

L’urlo di gioia e la corsa di mister Caserta in mezzo al terreno di gioco per abbracciare i suoi ragazzi a fine gara danno l’ennesima conferma della compattezza del gruppo e dimostrano che il ritorno alla vittoria abbia rappresentato un peso del quale finalmente ci si è liberati.

Tre punti fondamentali per dare maggiore respiro alla classifica, continuità alle prestazioni e un senso ai tanti pareggi fin qui ottenuti.

Si prosegue il cammino con maggiore fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

Un enorme plauso va rivolto ai coraggiosi 7300 tifosi accorsi in una giornata fredda e piovosa ma contenti per le emozioni provate.

In un clima nel quale l’entusiasmo ricomincia ad affiorare, l’auspicio è quello di proseguire a far bene dando seguito alle vittorie, magari già dalla prossima gara di Palermo.

Maurizio Martino