Catanzaro cambia la mobilità su Corso Mazzini dal 10 ottobre tra area pedonale ZTL e navette

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Orari di accesso autorizzazioni e collegamenti per raggiungere il centro storico

Dal 10 ottobre, su Corso Mazzini a Catanzaro cambiano le modalità di accesso dei veicoli. Il tratto compreso tra piazza Bernardino Grimaldi e piazza Cavour alternerà fasce di Area Pedonale Urbana e periodi di Zona a Traffico Limitato, con regole valide ogni giorno, festivi compresi.

Per residenti, commercianti e visitatori sarà fondamentale distinguere i due regimi. Durante le fasce pedonali il Corso sarà riservato a chi si muove a piedi, salvo le deroghe previste. Negli orari di ZTL, invece, potranno accedere soltanto i veicoli autorizzati con targa registrata presso la Polizia Locale.

A completare il quadro ci sono i collegamenti delle navette Circolare Centro e Circolare Nord, utili per organizzare gli spostamenti verso il cuore della città.

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Gli orari di area pedonale e ZTL su Corso Mazzini

La giornata sarà suddivisa in cinque fasce. L’accesso ordinario dei veicoli autorizzati sarà concentrato al mattino presto e nel primo pomeriggio.

Fascia oraria Regime previsto Dalle 00:00 alle 05:30 Area Pedonale Urbana Dalle 05:30 alle 09:30 ZTL per veicoli autorizzati Dalle 09:30 alle 14:30 Area Pedonale Urbana Dalle 14:30 alle 16:30 ZTL per veicoli autorizzati Dalle 16:30 alle 24:00 Area Pedonale Urbana

Nelle fasce di Area Pedonale Urbana sono vietate la circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli a motore, fatte salve le eccezioni indicate per specifici servizi ed esigenze.

L’autorizzazione alla ZTL, quindi, non consente automaticamente di entrare a qualsiasi ora: occorre rispettare anche le finestre temporali previste.

Chi può accedere alla ZTL e quanto può sostare

Nelle fasce 05:30–09:30 e 14:30–16:30, l’accesso con targa registrata riguarda diverse categorie, ciascuna con condizioni precise.

Categoria Condizioni indicate Residenti e domiciliati Un veicolo con fermata o sosta breve fino a 15 minuti Titolari di negozi e studi Un veicolo con fermata o sosta breve fino a 15 minuti Carico e scarico merci Mezzi fino a 3,5 tonnellate dal lunedì al sabato con permanenza massima di 30 minuti Persone con disabilità Veicoli con a bordo titolari di contrassegno CUDE Riparazioni e consegne ingombranti Accesso per tecnici, grandi elettrodomestici e arredi con permanenza massima di 30 minuti Servizi pubblici e di rete Mezzi comunali e dei servizi di gas, acqua, energia elettrica e telecomunicazioni

Per chi deve effettuare consegne o interventi, la programmazione dell’arrivo assume particolare rilievo: il carico e scarico merci è vietato la domenica e nei festivi.

Le deroghe per soccorsi servizi e necessità particolari

Sono previste disposizioni specifiche per garantire i servizi essenziali e gestire alcune esigenze di accesso.

Forze di Polizia, ambulanze, Vigili del Fuoco e portavalori possono accedere sempre. I mezzi impiegati nella raccolta dei rifiuti e nello spazzamento hanno invece le fasce dedicate 04:00–09:30 e 14:30–16:30.

Per gli ospiti di hotel e B&B è previsto l’accesso per caricare e scaricare i bagagli, con targa registrata e sosta massima di 15 minuti.

Quando la farmacia del Corso è di turno di notte o nei festivi, è possibile raggiungerla in auto per un acquisto urgente, con sosta fino a 15 minuti.

Per le persone con contrassegno CUDE, gli accessi urgenti fuori dalle fasce ZTL richiedono un avviso preventivo alla Polizia Locale. Per raggiungere i ristoranti del Corso è consentita la sola fermata necessaria a far salire o scendere la persona.

Gli accessi urgenti fuori orario devono inoltre essere comunicati alla Polizia Locale entro 48 ore, accompagnati dalla documentazione prevista.

Registrazione della targa e regole da rispettare

Per richiedere l’inserimento della targa nella White List, è necessario inviare una email o una PEC al Comando di Polizia Locale.

I veicoli autorizzati devono rispettare il limite massimo di 10 chilometri orari. Per le soste consentite occorre utilizzare il disco orario, indicando l’ora di inizio.

Gli accessi sono controllati attraverso varchi elettronici e le violazioni comportano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Circolare Centro per raggiungere Corso Mazzini dai parcheggi

La nuova Circolare Centro collega i parcheggi di viale dei Normanni e Bellavista con il centro storico. Il giro completo è indicato in circa 2 chilometri, con una durata di circa 6 minuti.

Il percorso comprende piazza Roma, via Cavour, via Italia, viale dei Normanni, via Nuova, via De Seta e Corso Mazzini, con ritorno a piazza Roma.

Le partenze da piazza Roma sono previste ai seguenti orari:

Periodo Partenze Mattina 08:10, 09:00, 09:55, 10:45 Fascia di mezzogiorno 12:25, 12:50 Pomeriggio 15:20, 15:40, 15:55, 16:25, 16:40, 17:00, 17:40, 17:55 Sera 18:10, 18:25, 19:05, 20:30, 20:50

Il servizio è previsto tutti i giorni, con biglietto ordinario. Il collegamento offre un’opzione per lasciare l’auto nei parcheggi e proseguire verso il Corso con il trasporto pubblico.

Circolare Nord tra centro storico e ospedali

La Circolare Nord collega il centro storico alla zona settentrionale della città e agli ospedali Pugliese Ciaccio e Umberto I.

Il percorso parte da piazza Roma e attraversa via Cavour, via Italia, via Milelli, via Acri, via Kennedy, via Schipani, viale Pio X, via Bambin Gesù, nuovamente viale Pio X, piazza Montegrappa, via Piave, via Indipendenza, via Matteotti, via Carlo V, via Cilea e via Nuova, prima del ritorno a piazza Roma.

Partenza da piazza Roma Passaggio da Bambin Gesù Arrivo a piazza Roma 06:30 07:00 07:20 07:10 07:40 08:00 07:45 08:10 08:30 08:30 09:05 09:25 09:25 10:00 10:15 10:25 11:00 11:15 11:25 11:55 12:15 13:10 13:45 14:05 14:20 14:50 15:02 15:25 16:00 16:20 16:10 16:45 17:00 17:25 18:00 18:20 19:30 20:00 20:15

Anche la Circolare Nord effettua servizio tutti i giorni con biglietto ordinario.

Come organizzare gli spostamenti nel centro storico

Per raggiungere Corso Mazzini dal 10 ottobre, conviene valutare insieme orario, motivo dello spostamento ed eventuale autorizzazione. Residenti e operatori devono verificare la registrazione della targa e i tempi di permanenza; chi arriva per acquisti, passeggiate o appuntamenti può utilizzare i parcheggi e i collegamenti disponibili.

La distinzione tra area pedonale e ZTL è il punto centrale delle nuove disposizioni: le due finestre di accesso autorizzato permettono di gestire le esigenze operative, mentre nelle altre fasce il Corso resta dedicato alla mobilità pedonale, con le deroghe previste.