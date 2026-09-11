Catanzaro-Carrarese Gorgone chiama la svolta al Ceravolo. Video

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Il tecnico giallorosso presenta la quarta giornata di Serie B tra fiducia nel gruppo ritorno di Pafundi e necessità di reagire dopo le tre sconfitte iniziali

Il Catanzaro torna finalmente al Nicola Ceravolo dopo le prime tre giornate di campionato disputate lontano dalla Calabria. Sabato 12 settembre, alle 17:15, i giallorossi affronteranno la Carrarese in una partita già importante per interrompere la serie negativa e conquistare i primi punti della stagione. (uscatanzaro1929.com)

Alla vigilia della sfida, Giorgio Gorgone non nasconde il peso dello zero in classifica, ma ribadisce la propria fiducia nelle qualità della squadra. L’allenatore chiede una prestazione completa, nella quale tecnica, intensità e carattere dovranno procedere nella stessa direzione.

Il ritorno al Ceravolo può cambiare l’inerzia

Dopo tre trasferte consecutive, il fattore Ceravolo rappresenta un elemento fondamentale. Secondo Gorgone, giocare davanti al proprio pubblico può offrire quella spinta emotiva che è mancata nelle prime giornate.

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Il tecnico ha ricordato quanto il sostegno dei tifosi abbia inciso nelle trasferte di Vicenza e Pisa, aiutando le squadre di casa nei momenti di difficoltà. Ora il Catanzaro potrà contare sullo stesso vantaggio e sull’affetto di un ambiente che, nonostante i risultati, ha continuato a sostenere il gruppo.

La partecipazione registrata durante la presentazione ufficiale della squadra ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio. Gorgone ha apprezzato la maturità mostrata dal popolo giallorosso, capace di restare vicino ai calciatori senza lasciarsi trascinare dalla delusione.

Gorgone vuole una squadra concentrata e coraggiosa

Lo zero in classifica resta un dato pesante, ma l’allenatore non vede un gruppo intimorito. Al contrario, ha descritto una squadra concentrata, arrabbiata e desiderosa di reagire.

La pressione del risultato sarà inevitabile, soprattutto per i calciatori più giovani, ma dovrà essere trasformata in energia positiva. Nei momenti negativi, secondo Gorgone, servono coraggio, intraprendenza e la capacità di non perdere lucidità.

Il tecnico è convinto che il Catanzaro abbia raccolto meno di quanto prodotto sul campo. In alcune fasi delle prime tre partite sono emerse buone trame di gioco, alternate però a momenti di sofferenza e a errori pagati a caro prezzo.

Contro la Carrarese non basterà soltanto giocare bene

Uno dei concetti centrali espressi da Gorgone riguarda la capacità di adattarsi alle diverse fasi della partita. Il Catanzaro dovrà continuare a proporre calcio, ma dovrà anche imparare a diventare più concreto quando la gara si farà combattuta.

L’allenatore vuole vedere una formazione capace di sporcarsi le mani, accettare i duelli e affrontare con maggiore cattiveria agonistica le situazioni meno favorevoli.

La Carrarese di Gabriele Cioffi viene considerata una squadra insidiosa, dotata di attaccanti capaci di aggredire la profondità e di calciatori con una buona struttura fisica. Per questo serviranno attenzione difensiva, equilibrio e la giusta tranquillità nella gestione del pallone.

L’analisi della sconfitta contro il Südtirol

Gorgone è tornato anche sulle scelte effettuate nella parte conclusiva della partita contro il Südtirol. Il tecnico ha ammesso che, conoscendo in anticipo l’esito della gara, avrebbe probabilmente adottato una soluzione più prudente.

In quel momento, però, non aveva percepito una squadra in sofferenza. Il Catanzaro sembrava nelle condizioni di provare a vincere e, pochi secondi prima dell’episodio decisivo, Pietro Iemmello aveva avuto una grande occasione in area.

L’inserimento di elementi offensivi e di maggiore struttura fisica rispondeva quindi alla volontà di sfruttare cross e palle alte. La sconfitta è maturata attraverso una serie di episodi sfavorevoli, ma l’allenatore ha accettato le osservazioni sulla possibilità di proteggere maggiormente il pareggio.

Pafundi torna a disposizione

Una delle notizie più importanti riguarda il recupero di Simone Pafundi. Il trequartista si è allenato regolarmente per tutta la settimana ed è nuovamente disponibile.

La sua assenza si è fatta sentire soprattutto per le caratteristiche tecniche e la capacità di creare superiorità nella zona offensiva. Gorgone potrà quindi valutarne l’impiego dal primo minuto oppure utilizzarlo durante la partita.

Restano indisponibili Marco D’Alessandro e Ciaunà, mentre il resto della rosa offre al tecnico diverse possibilità nella scelta della formazione iniziale.

Pecorino e Dorval migliorano la condizione

Segnali positivi arrivano anche da Emanuele Pecorino e Mehdi Dorval. Entrambi hanno iniziato la stagione con una preparazione da completare, ma stanno progressivamente aumentando ritmo e intensità.

Pecorino, in particolare, è apparso in crescita durante l’ultima settimana. Le tre settimane di lavoro con il gruppo gli hanno permesso di migliorare la condizione atletica e di avvicinarsi al livello necessario per sostenere un minutaggio maggiore.

Anche Dorval ha mostrato progressi nella ripresa della gara di Bolzano. Gorgone ha sottolineato che, in alcuni casi, per accelerare il recupero della forma è necessario concedere minuti ufficiali, anche quando il calciatore non ha ancora raggiunto il massimo della condizione.

Un mercato che ha trasformato profondamente il gruppo

La chiusura del calciomercato del Catanzaro consente ora allo staff tecnico di lavorare con maggiore chiarezza. Gorgone non si aspettava una partenza così numerosa di calciatori, ma ha preso atto delle diverse esigenze emerse durante l’estate.

Il tecnico ha difeso il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, spiegando che non tutte le operazioni desiderate sono state realizzabili. In diverse circostanze, infatti, alcuni giocatori hanno preferito altre destinazioni.

Gorgone si è comunque dichiarato soddisfatto della rosa. Molti dei nuovi arrivati possiedono importanti margini di crescita, anche se nel calcio professionistico questo processo deve avvenire velocemente. Alcuni elementi giunti nelle ultime settimane avevano bisogno di ritrovare la migliore condizione, ma il loro rendimento è destinato ad aumentare con il lavoro e con le partite.

Pogacar Loubao e Cassa ampliano le soluzioni tattiche

L’allenatore ha delineato anche le caratteristiche degli ultimi rinforzi arrivati a Catanzaro.

Andrej Pogacar è un centrocampista con qualità simili a quelle di Petriccione, ma con una maggiore predisposizione al dinamismo.

Samuel Loubao può essere utilizzato sulla trequarti oppure come esterno a tutta fascia con compiti offensivi.

Federico Cassa è invece un trequartista dotato di buoni spunti e qualità nell’uno contro uno.

Il loro inserimento aumenta le alternative a disposizione, soprattutto nella zona offensiva, ma richiederà una gestione attenta del gruppo.

L’abbondanza sulla trequarti tra vantaggi e difficoltà

Il Catanzaro dispone ora di numerosi trequartisti e mezze punte. Per Gorgone questa abbondanza può rappresentare una risorsa, ma anche una difficoltà.

Avere più alternative permette di cambiare caratteristiche durante la partita e di affrontare eventuali assenze senza stravolgere l’assetto. Allo stesso tempo, alcuni calciatori potrebbero trovare meno spazio e dovranno essere capaci di mantenere alta la concentrazione.

Il tecnico ha chiesto a tutti di continuare a lavorare con la massima professionalità. Le opportunità arriveranno nel corso della stagione, ma sarà fondamentale farsi trovare pronti.

Possibile un centrocampo più equilibrato

Tra le soluzioni valutate per Catanzaro Carrarese c’è anche un centrocampo maggiormente strutturato. L’impiego contemporaneo di Giovane, Mosti e Petriccione, già sperimentato a Bolzano, potrebbe garantire più equilibrio e consistenza nella zona centrale.

Gorgone non ha escluso questa possibilità già per la partita del Ceravolo. La decisione definitiva dipenderà dalle condizioni dei singoli e dalla necessità di trovare il giusto equilibrio tra qualità offensiva e copertura.

Una scelta più prudente potrebbe però ridurre lo spazio per alcuni dei numerosi trequartisti presenti in rosa. Il compito dello staff sarà quindi quello di individuare la struttura più adatta senza rinunciare alla capacità di creare occasioni.

Fiducia nel reparto difensivo

Gorgone ha espresso soddisfazione anche per il rendimento della difesa. Marco Imperiale viene considerato un calciatore affidabile per la categoria, mentre Bruno Verrengia ha risposto positivamente dopo essere stato utilizzato poco nella precedente stagione.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Antonio Candela, entrato con personalità nella partita contro il Südtirol e considerato potenzialmente utile in più posizioni.

Il reparto arretrato dovrà però aumentare ulteriormente il livello di attenzione. Nelle prime giornate il Catanzaro è stato punito duramente anche in seguito a singoli episodi, rendendo necessario limitare al massimo disattenzioni ed errori individuali.

Il Catanzaro cerca la prima svolta della stagione

La sfida contro la Carrarese non può essere considerata decisiva dopo appena quattro giornate, ma rappresenta un passaggio molto importante per il percorso del Catanzaro in Serie B.

La squadra dovrà dimostrare di saper reagire alle difficoltà, trasformando la pressione in determinazione. Il ritorno al Ceravolo, il recupero di alcuni elementi e una settimana completa di lavoro offrono a Gorgone maggiori possibilità di scelta.

L’obiettivo è conquistare la prima vittoria, ma anche mostrare un’identità più completa. Il Catanzaro dovrà unire qualità, equilibrio, sacrificio e quella cattiveria agonistica richiesta dal proprio allenatore. Davanti al pubblico giallorosso arriva la prima vera occasione per cambiare il corso della stagione.

VIDEO INTEGRALE - CATANZARO - CARRARESE | MISTER GORGONE NEL PRE-PARTITA