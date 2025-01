Catanzaro-Cesena: lo scontro diretto che vale i playoff – Diretta, orario e dove vederla

Catanzaro-Cesena: lo scontro diretto che vale i playoff, diretta su DAZN

Il Catanzaro vuole i playoff e al "Ceravolo" arriva uno scontro diretto che può pesare tantissimo nella corsa alle prime otto posizioni della Serie BKT. Sabato 1 febbraio alle 15:00, i giallorossi sfidano il Cesena in un match che promette scintille e che sarà visibile in esclusiva su DAZN.

La corsa playoff passa da Catanzaro-Cesena

Con 32 punti in classifica, il Catanzaro si trova in una posizione delicata, a soli due punti di vantaggio proprio sui romagnoli, che inseguono con l'obiettivo di scavalcare i calabresi e consolidare le proprie ambizioni. Per gli uomini di Caserta, vincere significherebbe allungare il distacco dalla nona posizione, mettendo un margine importante nella corsa ai playoff.

Dall'altra parte, il Cesena arriva al "Ceravolo" con la voglia di riscatto dopo l'1-1 interno contro il Bari nell'ultimo turno. Un successo in trasferta potrebbe cambiare le gerarchie in questa fase cruciale della stagione.

Dove vedere Catanzaro-Cesena in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, con la pagina dedicata già disponibile sull'App della piattaforma. Sarà possibile seguire la partita sia in diretta che on demand, con approfondimenti prima e dopo il fischio finale.

Data e orario della partita

Data: Sabato 1 febbraio 2025 Orario: 15:00 Stadio: Nicola Ceravolo, Catanzaro Telecronaca: Giorgio Basile



Il programma di DAZN

Il pre-partita inizierà pochi minuti prima del calcio d’inizio, con aggiornamenti sulle formazioni ufficiali e analisi dei temi principali del match. Al termine, spazio alle interviste ai protagonisti, highlights e approfondimenti.

Le designazioni arbitrali per Catanzaro-Cesena

La sfida della 24^ giornata sarà diretta da Galipò, con Margani e Vigile assistenti. Il quarto uomo sarà Mastrodomenico, mentre al VAR ci sarà Baroni, assistito da Di Martino.

Un match da non perdere

Catanzaro-Cesena è più di una semplice partita di campionato: è un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. I giallorossi vogliono blindare la zona playoff, mentre i romagnoli sognano il sorpasso. Lo spettacolo è assicurato: appuntamento su DAZN per vivere tutte le emozioni di questo big match della Serie BKT!