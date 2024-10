“Catanzaro colleziona”, una mostra tra storia, cultura e arte

Dal 23 al 30 ottobre nei locali dell’ex Stac di Catanzaro si terrà un’importante mostra di collezionismo tributo a Giani Bruni, uomo di cultura e grande collezionista venuto a mancare poco tempo fa

“Catanzaro colleziona” è la mostra di collezionismo in programma dal 23 al 30 ottobre presso il Palazzo delle esposizioni ex Stac in piazza Matteotti di Catanzaro.

E’ un appuntamento imperdibile per i cultori dell’arte, della storia e del collezionismo. La mostra è organizzata dall’Associazione Calabrese di Filatelia e Collezionismo Vario.

L’evento rappresenta anche un tributo a Gianni Bruni, uomo di cultura catanzarese, avvocato, giornalista e grande collezionista recentemente scomparso.

Gianni Bruni ha ricoperto per oltre trent’anni il ruolo di presidente dell’associazione, nel corso dei quali ha dato un importante contributo alla crescita e al consolidamento dell’associazione, promuovendo il collezionismo come veicolo di conservazione e diffusione della memoria storica e culturale.

La mostra è stata voluta per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’Associazione Calabrese di Filatelia e Collezionismo Vario.

I promotori sono stati i membri dell’Associazione, a partire dal presidente Antonio Iannicelli.

Sarà un viaggio emozionante attraverso il tempo, dove i visitatori potranno ammirare una selezione di collezioni che spaziano tra diverse epoche e tematiche.

Le collezioni in esposizione

Nove sono i collezionisti protagonisti della mostra: lo stesso Antonio Iannicelli, Antonio Barbato, Silvestro Bressi, Luigi Caracciolo, Franco Chiarella, Francesco Delfino, Pietro Negro, Rino Rubino e Alessio Sorrenti.

Ognuno di loro ha il suo spazio espositivo dedicato a particolari pezzi dall’elevato valore storico ed evocativo:

Antonio Barbato: esposizione di libri antichi;

Silvestro Bressi: le suggestive “Coraìjsime” e le pupattole segnatempo;

Luigi Caracciolo: una collezione di coltellini in miniatura e pubblicitari;

Francesco Delfino: un viaggio attraverso un secolo di canzoni e musica;

Franco Chiarella: una selezione di figurine Panini degli anni ’50, ’60 e ’70, comprese quelle del Catanzaro Calcio;

Antonio Iannicelli: antiche immagini devozionali;

Pietro Negro: cartoline antiche di Catanzaro;

Alessio Sorrenti: cartoline Liberty del 1920;

Rino Rubino: una raccolta di cartoline pubblicitarie dei primi del ‘900 e le immagini della “Catanzaro di notte”.

La mostra darà la possibilità di ammirare un vero e proprio patrimonio culturale del quale ogni oggetto ha una storia e un significato particolari.

I visitatori avranno l’opportunità di riscoprire il fascino di epoche passate attraverso la visione di pezzi unici e dal grande valore storico-culturale.

La mostra è stata inaugurata ieri alle 17:00, e sarà aperta al pubblico fino al 30 ottobre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

Un evento che darà modo di riscoprire le radici culturali e storiche della città di Catanzaro.

Maurizio Martino