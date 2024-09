Catanzaro-Cremonese, opposti stati d’animo per i due grandi ex Fulignati e Vandeputte

I due ritorneranno da ex al “Ceravolo” per la prima volta con uno stato d’animo diametralmente opposto

Fulignati e Vandeputte ritornano al “Ceravolo” nelle vesti di ex per la prima volta da quando sono stati ceduti alla Cremonese nel corso della campagna acquisti estiva.

C’è tanta curiosità nel rivederli nonostante non indossino più la maglia giallorossa.

Non sarà per loro un ritorno tra i più semplici visti gli anni splendidi trascorsi nel Catanzaro. L’emozione e i bei ricordi che la piazza di Catanzaro ha loro suscitato nel corso della loro permanenza in città non si potranno cancellare in 90’ di partita. Il popolo giallorosso li omaggerà con scroscianti e meritati applausi.

Da seri professionisti quali sono sapranno confermare quanto di buono hanno espresso in Calabria e faranno di tutto per dimostrarlo in una gara che certamente avrà per loro un sapore speciale.

Ovviamente i tifosi del Catanzaro sperano che possano incappare in una giornata storta che non andrebbe certo a sminuire il loro valore.

I due grandi ex arriveranno a Catanzaro con uno stato d’animo diametralmente opposto in quanto mentre il portiere toscano è titolare inamovibile nell’undici grigiorosso, per il belga si registrano solo scampoli di partite nelle prime cinque gare di campionato.

Ciò, nonostante il forte esterno/trequartista sia stato l’acquisto più oneroso della serie B e sul quale c’era tanta attesa da parte dei tifosi della Cremo per vederlo all’opera.

Così non è stato perché mister Stroppa ha preferito dare ad altri priorità dimostrando che evidentemente Jari non occupa, almeno fino ad oggi, i primi posti nelle gerarchie del tecnico.

Riportiamo di seguito i minuti nei quali è stato impiegato Vandeputte nelle singole gare:

25 minuti alla prima giornata contro il Cosenza .

alla prima giornata contro il . 45 minuti contro la Carrarese .

contro la . 70 minuti nella partita contro il Palermo , la sua presenza più consistente.

nella partita contro il , la sua presenza più consistente. 1 minuto nel finale contro il Sassuolo .

nel finale contro il . 0 minuti contro lo Spezia, rimanendo in panchina per tutta la durata del match.

Sono decisamente pochi i minuti in cui si è visto in campo un calciatore considerato tra i più forti nel suo ruolo e per il quale la società ha fatto un investimento non da poco!

Vedremo se le motivazioni che avrà il belga convinceranno mister Stroppa a schierarlo dal 1’ contro la sua ex squadra.

Per saperlo basterà attendere le 20.30 di venerdì quando sarà in programma la sfida tra il Catanzaro e una delle più serie candidate alla promozione diretta in serie A.

Maurizio Martino