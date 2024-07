Catanzaro: Fede e tradizione si incontrano nella Via Crucis vivente nel q.re Santo Janni (Video)

Un momento di riflessione e condivisione che riscalda i cuori della Parrocchia "Maria Madre della Chiesa" di Cava, Alli e Santo Janni.

CATANZARO - Spiritualità e Comunità si Intrecciano in un Emozionante Percorso di Meditazione e Arte Sacra

La Via Crucis animata e figurata di Santo Janni, Cava e Alli si è trasformata in un vero e proprio tableau vivant, dove la fede dei partecipanti si è manifestata in una serie di quadri viventi che hanno rievocato le ultime ore della vita di Gesù Cristo. Questa rappresentazione, che si distingue per la sua intensità emotiva e la cura dei dettagli, è stata un'esperienza sensoriale tanto quanto spirituale, offrendo ai presenti l'opportunità di immergersi completamente nei momenti solenni che hanno preceduto la Resurrezione.

La comunità di Santo Janni Cava e Alli, guidata con fervore da Padre Antonio Solano, ha messo in scena una Via Crucis che non solo racconta, ma fa rivivere le stazioni della Passione. Gli attori, i membri del coro, i lettori e i catechisti hanno dato vita a un evento che supera la semplice narrazione, diventando un esempio vivente dell'insegnamento di Cristo sull'amore e il sacrificio.

Nell’aria si percepiva un legame inesplicabile tra i fedeli, un senso di appartenenza e di responsabilità reciproca che è stato il vero cuore pulsante dell'evento. Questo è il potere trasformativo della Via Crucis animata e figurata: non si tratta solo di una ricreazione storica, ma di un momento in cui la comunità può riflettere sui valori cristiani e sul significato del sacrificio e del servizio agli altri.

Ogni stazione è diventata una fermata non solo per la preghiera, ma anche per l'introspezione personale e la condivisione comunitaria, con il percorso che si snoda come un filo che lega insieme la storia, la fede e le relazioni umane. In una società che ricerca spesso spettacoli effimeri, la Via Crucis della Parrocchia "Maria Madre della Chiesa" di Cava, Alli e Santo Janni offre qualcosa di più profondo: una connessione con il passato che illumina il presente e guida verso il futuro.

È proprio in queste occasioni che la fede si mostra in tutta la sua forza e potenza, non solo come credo individuale, ma come esperienza collettiva che può ispirare, unire e promuovere il cambiamento. La Via Crucis animata e figurata di Santo Janni è una dimostrazione eloquente di come la spiritualità possa prendere forma nelle azioni e nella solidarietà, lasciando un'impronta indelebile nella vita di chi partecipa e nella memoria della comunità. Clicca QUI per la Fotogallery





Di seguito il video integrale della Via Crucis