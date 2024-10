Catanzaro-Frosinone, le info sulla prevendita dei tagliandi

La partita Catanzaro-Frosinone, in programma per domenica 3 novembre alle ore 15:00 allo stadio “Ceravolo,” promette di essere uno dei momenti più emozionanti della stagione per tutti i tifosi giallorossi.

In occasione di questa importante sfida valida per la 12ª giornata della Serie BKT 2024/25, la società US Catanzaro 1929 ha comunicato le modalità per l’acquisto dei biglietti, garantendo una prevendita strutturata per facilitare l’accesso a tutti i fan, inclusi coloro che necessitano di accrediti specifici.

Modalità di acquisto dei biglietti

I biglietti possono essere acquistati in vari modi per agevolare i tifosi:

1. Online sul sito ufficiale di Ticketone: https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog.

2. Rivendite Ticketone distribuite in tutta la provincia e su scala nazionale.

3. Botteghini dello Stadio Ceravolo secondo i seguenti orari:

Venerdì 1 novembre: dalle 15:00 alle 18:00

Sabato 2 novembre: dalle 10:00 alle 18:00

Domenica 3 novembre (giorno della partita): dalle 9:30 fino all’orario di inizio partita

Tabella prezzi

Ecco i dettagli dei prezzi dei biglietti per ciascun settore dello stadio:

Settore Prezzo Intero Prezzo Ridotto Prezzo Ridotto Junior

Curva Est Ospiti € 16,50 – – Curva Ovest M.C. € 16,50 € 13,00 € 6,50 Distinti € 27,50 € 22,00 € 11,00 Tribuna Laterale Ovest “B. Cuteri” € 38,50 € 31,00 € 15,50 Tribuna Laterale Est € 38,50 € 31,00 € 15,50 Tribuna Centrale Sup./Inf. € 55,00 € 44,00 € 22,00

Categorie di riduzioni

Per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi, la società offre diverse riduzioni:

Ridotto Generico: disponibile per Over 65, ragazzi nati dal 1 gennaio 2007, donne, disabili con invalidità fino al 99% e i loro accompagnatori.

Ridotto Junior: riservato ai bambini e ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2013.

Disabili al 100%: la società ha previsto un accredito gratuito (fino a 20 posti in Tribuna Laterale Est) per i tifosi con disabilità certificata al 100%.

Procedura per tifosi con disabilità al 100%

Per richiedere l’accredito gratuito, i tifosi con disabilità al 100% possono inviare una mail a [email protected] allegando:

Certificato di invalidità civile al 100%, oscurando eventuali dati sensibili.

Documento d’identità in corso di validità.

L’accredito sarà disponibile dalle ore 16:00 di martedì 29 ottobre fino alle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre, fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’accompagnatore, se presente, dovrà acquistare un biglietto ridotto. La società invita a rispettare scrupolosamente i requisiti e le modalità richieste per garantire un accesso agevole.

Vendita per residenti nella Provincia di Frosinone

Al momento, l’acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Frosinone è sospeso, in attesa delle disposizioni di ordine pubblico. I dettagli della prevendita per il settore ospiti Curva Est saranno comunicati successivamente dalla società.

Note importanti per l’ingresso

È obbligatorio presentare un documento d’identità valido all’acquisto e all’ingresso, inclusi i minori. Inoltre, l’acquisto del biglietto implica l’accettazione del Codice Comportamentale e del Regolamento d’Uso dello Stadio Ceravolo, entrambi disponibili sul sito ufficiale dell’US Catanzaro 1929.

Suggerimenti della società per l’acquisto

Per evitare lunghe code ai botteghini il giorno della partita, US Catanzaro raccomanda l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita Ticketone o direttamente online in modalità “Web Home Ticket”.