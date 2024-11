Catanzaro-Frosinone: Mister Caserta punta su grinta e sostegno dei tifosi (Video)

Catanzaro, il Mister Caserta alla vigilia di Catanzaro-Frosinone: Preparazione, sfide e la carica dei tifosi

Alla vigilia della sfida Catanzaro-Frosinone, l’allenatore Fabio Caserta ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, soffermandosi sulle sfide tecniche e sulla condizione fisica dei giocatori dopo un tour de force di tre partite in sette giorni.

“È stata una settimana atipica,” ha esordito Caserta, “con la terza partita in pochi giorni abbiamo dovuto fare i conti con allenamenti limitati e recupero veloce.”

Recupero e infortuni in vista del match

Caserta ha spiegato che il focus dell’allenamento è stato su chi ha accusato stanchezza o infortuni nelle ultime gare, citando i casi di Situm e Petriccione. Situm sarà assente, mentre per Petriccione si deciderà in extremis, dato che la sua condizione dipende da come reagisce il dolore.

“Dobbiamo valutare attentamente chi ha recuperato al meglio per scendere in campo al massimo delle energie.”

Efficienza in attacco: margini di miglioramento

Nonostante i buoni risultati nelle ultime gare, Caserta riconosce che c’è margine di miglioramento nella finalizzazione delle azioni offensive. “Arriviamo facilmente negli ultimi metri, ma manca lucidità nell'ultimo passaggio,” ha ammesso il Mister, sottolineando come la precisione negli ultimi 25 metri potrebbe fare la differenza per creare occasioni da rete più efficaci.

La squadra ha lavorato su questo aspetto, compatibilmente con i limiti imposti dal fitto calendario.

Un Frosinone da rispettare

Parlando dell’avversario, Caserta ha evidenziato la qualità del Frosinone, squadra in fase di riorganizzazione con l’obiettivo di risalire in Serie A. “È una squadra forte, anche se ha avuto qualche difficoltà iniziale. La classifica conta poco ora; sappiamo che il Frosinone ha un organico di spessore e che verrà a Catanzaro per i tre punti,” ha detto.

Caserta non sottovaluta la sfida e prepara i suoi a una partita “difficile sotto tutti i punti di vista.”

La spinta della tifoseria

Caserta ha poi elogiato il supporto dei tifosi, definendolo una “vera arma in più,” ricordando l’abbraccio della tifoseria a Giovino e l'incitamento costante, anche nei momenti più difficili.

“Il loro sostegno è importante, soprattutto quando i risultati non sono immediati. Ci dà la spinta per reagire e mantenere sempre energia positiva.”

L'atteggiamento vincente per affrontare il Frosinone

Conclude Mister Caserta, “Contro il Frosinone serve un atteggiamento positivo e propositivo. Bisogna essere pronti a combattere per ogni pallone e gestire le energie fisiche e mentali per affrontare una squadra ben attrezzata. La nostra forza è stata anche quella di crescere partita dopo partita e dimostrare sul campo il nostro spirito di squadra.”