Catanzaro, il nuovo giocatore Compagnon si presenta ai tifosi giallorossi (Video)

CATANZARO 16 LUG. - Il nuovo acquisto del Catanzaro, Mattia Compagnon, ha fatto la sua prima apparizione pubblica, presentandosi con entusiasmo ai tifosi giallorossi. Con un mix di umiltà e determinazione, il giovane talento ha espresso tutta la sua voglia di dimostrare il proprio valore sul campo.

"Ciao a tutti i tifosi del Catanzaro," ha esordito Compagnon, "Come persona sono umile e con tanta voglia di dimostrare ciò che so fare. Invece, come calciatore, sono un giocatore estroso e di qualità. Mi piace soprattutto giocare sull'esterno, ma posso giocare anche sotto punta o tre quarti. Mi piace puntare l'uomo, saltarlo e arrivare alla conclusione."

Compagnon non ha nascosto il suo entusiasmo per l'accoglienza ricevuta: "Di questa piazza mi ha impressionato tantissimo il calore che si sente qua, soprattutto allo stadio. Mi hanno parlato benissimo sia della città che dei tifosi."

Cresciuto calcisticamente nella Juventus, Compagnon ha sottolineato l'importanza del periodo trascorso nel club bianconero: "La Juventus mi ha formato tantissimo. È lì che ho fatto uno step nella mia carriera e mi ha insegnato soprattutto la professionalità. Alla Juve mi ispiravo tanto a Dybala negli ultimi anni, mi piaceva tanto."

Il Catanzaro e i suoi tifosi non vedono l'ora di vedere all'opera il nuovo acquisto, sperando che Compagnon possa essere una delle pedine fondamentali per la prossima stagione. Con il suo talento e la sua voglia di emergere, il giovane esterno sembra pronto a lasciare il segno nel cuore dei supporter giallorossi.

">