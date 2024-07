Catanzaro. Incontro preliminare tra il DS e il presidente Noto: dubbi sull'addio di Magalini

CATANZARO - Questa mattina si sarebbe svolto il primo incontro tra il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Giuseppe Magalini in via Gioacchino da Fiore. L'incontro, iniziato puntualmente alle 10.30, avrebbe visto un intenso scambio di vedute per circa un'ora e mezza, ma alla fine non si sarebbe raggiunto un accordo definitivo per il rinnovo del direttore sportivo.

Nonostante la lunga discussione, non ci sarebbe stata alcuna conferma di un rinnovo. Le parti avrebbero programmato un secondo incontro nel pomeriggio, ma un imprevisto del presidente avrebbe costretto a posticipare l'appuntamento alla sera, per poi rinviarlo ulteriormente a domani mattina, venerdì 7 giugno.

Nel frattempo, circolerebbero voci insistenti secondo cui Giuseppe Magalini avrebbe accettato l'offerta del Bari, comunicando la sua decisione al club giallorosso. Tuttavia, queste notizie sembrerebbero prive di fondamento. Magalini, infatti, apparirebbe determinato a proseguire il suo lavoro con il progetto Catanzaro, alimentando dubbi e incertezze sull'eventualità di un suo trasferimento.

Lo slittamento dell'incontro tra Noto e Magalini potrebbe provocare ulteriori ritardi, coinvolgendo anche l'appuntamento previsto per domani tra il direttore generale Foresti e il presidente Noto. La situazione resterebbe quindi in evoluzione, con molti punti interrogativi sul futuro del direttore sportivo. (Immagine archivio)





In aggiornamento