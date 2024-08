Catanzaro - Juve Stabia: GOS, misure di sicurezza straordinarie per l'incontro di Serie B

Misure di sicurezza straordinarie per l'incontro di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia del 25 agosto 2024

Il prossimo incontro di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma per il 25 agosto 2024, è stato classificato come un evento a rischio dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) e dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In vista dell’evento, sono state stabilite una serie di misure organizzative stringenti, volte a garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

Restrizioni alla vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti sarà limitata esclusivamente ai residenti nella Provincia di Napoli, e solo per il settore ospiti. Inoltre, l’acquisto sarà possibile unicamente per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società Sportiva Juve Stabia. Questa restrizione mira a ridurre la presenza di tifosi non registrati e a minimizzare possibili scontri tra le tifoserie.

Incedibilità dei biglietti

I biglietti acquistati per l'evento saranno incedibili, ovvero non potranno essere trasferiti a terzi. Questa misura è stata adottata per garantire che solo le persone registrate possano accedere allo stadio, riducendo così i rischi legati alla cessione dei biglietti a soggetti non autorizzati.

Potenziazione del servizio di stewarding

Il servizio di stewarding sarà rafforzato per migliorare il controllo del pubblico e prevenire situazioni di pericolo. Gli steward avranno il compito di vigilare sugli spettatori, garantendo che le norme di sicurezza siano rispettate e intervenendo tempestivamente in caso di comportamenti non conformi.

Rafforzamento dei controlli

Saranno intensificati i controlli nelle aree di pre-filtraggio e filtraggio all’ingresso dello stadio, con lo scopo di impedire l’introduzione di materiali vietati e garantire che l'accesso sia riservato ai soli possessori di biglietti validi. Questo rafforzamento delle misure di sicurezza è essenziale per prevenire eventuali disordini.

Le misure sopra descritte sono state formalizzate nella Determinazione dell'Osservatorio nr. 34/2024 del 13 agosto 2024, disponibile sul sito ufficiale dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (www.osservatoriosport.interno.gov.it). Queste direttive sottolineano l'importanza di un approccio rigoroso e proattivo alla gestione della sicurezza negli eventi sportivi.

L'adozione di queste misure da parte del GOS e dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive rappresenta un passo cruciale nella protezione degli spettatori e nella prevenzione di incidenti durante gli eventi calcistici ad alto rischio. Queste azioni dimostrano un forte impegno verso la sicurezza e il benessere di tutti coloro che partecipano agli eventi sportivi.



Clicca QUI per il comunicato ufficiale del GOS