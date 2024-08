Catanzaro-Juve Stabia: Mister Caserta analizza un pareggio di carattere (Video)

L'allenatore del Catanzaro riflette sulla prestazione della squadra, evidenziando le difficoltà del primo tempo e i miglioramenti nel secondo, sottolineando l'importanza della continuità nei risultati.

Nel post-partita di Catanzaro-Juve Stabia, l'allenatore del Catanzaro, Mister Caserta, ha offerto un'analisi dettagliata sulla prestazione della sua squadra.

Primo tempo sottotono e difficoltà nel gioco a uomo

Secondo Caserta, il primo tempo ha evidenziato alcune difficoltà nel gestire la pressione della Juve Stabia, che ha optato per una marcatura a uomo su tutto il campo. "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo perché loro venivano a uomo su tutto il campo, e questo ci ha creato problemi", ha spiegato il tecnico, riconoscendo comunque la bravura della squadra avversaria nel costringere il Catanzaro a rimanere sotto tono.

Reazione nel secondo tempo e miglioramenti notati

Nel secondo tempo, il Catanzaro ha mostrato segni di ripresa, creando diverse occasioni per passare in vantaggio. Mister Caserta ha elogiato la prestazione degli ultimi 25-30 minuti della partita, sottolineando come la squadra abbia saputo adattarsi meglio alle dinamiche di gioco, nonostante le difficoltà iniziali. "Potevamo tranquillamente andare in vantaggio. Abbiamo provato e riprovato, e negli ultimi 25-30 minuti siamo stati meglio della Juve Stabia", ha dichiarato.

L'impatto dei cambi e le prospettive per il futuro

Gli ingressi di Pittarello, Cassandro e Sec nel secondo tempo hanno fornito nuova energia al Catanzaro. Pittarello, in particolare, ha impressionato per la sua capacità di attaccare lo spazio, creando ulteriori difficoltà per la difesa avversaria. Caserta ha però evidenziato che alcuni dei nuovi innesti, come Cassandro e Sec, necessitano ancora di tempo per raggiungere la condizione fisica ottimale.

Conclusione: un pareggio giusto e costruttivo

Il pareggio a reti inviolate è stato giudicato positivamente da Mister Caserta, che ha sottolineato l'importanza di dare continuità ai risultati e di non subire gol. "Un pareggio giusto per noi e per la Juve Stabia, utile per continuare a crescere e migliorare", ha concluso l'allenatore, guardando già alle prossime sfide di campionato.

Leggi anche

Catanzaro vs. Juve Stabia: Guido Pagliuca analizza la partita





Leggi anche

Calcio, pareggio a reti bianche tra Catanzaro e Juve Stabia (Video)