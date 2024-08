Calcio, pareggio a reti bianche tra Catanzaro e Juve Stabia (Video)

CATANZARO - Il Catanzaro non riesce ad ottenere la vittoria contro una squadra molto ostica bissando il pareggio ottenuto la settimana scorsa con il Sassuolo Il Catanzaro e la Juve Stabia erano chiamati oggi a confermare la buona prestazione espressa in occasione della giornata inaugurale del campionato della scorsa settimana.

I giallorossi sono reduci da un buon pari conseguitoncontro il Sassuolo, una delle candidate alla promozione diretta mentre i gialloblu campani hanno espugnato il “S. Nicola” di Bari.

Per i giallorossi una gara resa ancora più complicata in quanto gli stabiesi dopo la promozione dalla C e l’exploit di Bari volano sulle ali dell’entusiasmo e cercheranno di confermarsi una delle sorprese del campionato da qui al termine della stagione.

Primo tempo con pochi spunti di cronaca con poche azioni degne di nota da parte di entrambe le formazioni. Il Catanzaro evidenzia molte difficoltà nell’impostare il gioco.

Nel secondo tempo dopo la rete annullata ai campani per fuorigioco si vede un Catanzaro piú manovriero che tiene maggiormente il pallino del gioco. Nonostante le molte azioni create e fallite per imprecisione e sfortuna e le sostituzioni effettuate che hanno dato maggiore verve alla manovra, i giallorossi non sono però riusciti a conseguire i 3 punti rinviando così l’appuntamento con la vittoria.





CRONACA

Primo tempo

Buon avvio del Catanzaro che conquista subito un corner che però non sortisce alcun esito.

4’ Pagano nn sfrutta una ripartenza sbagliando l’ultimo passaggio per Biasci con un solo avversario che era rimasto a difendere

8’ veloce contropiede dei campani sventato in angolo. Sull’azione che ne segue respinta che genera un nuovo corner.

26’ colpo di testa di Petriccione.su azione di calcio d'angolo. La palla scheggia la traversa e si spegne fuori.

28’ azione pericolosa per la J, Stabia con cross di Bellich non intercettato da alcun compagno dopo aver attraversato tutta l’area piccola

42’ tiro pericoloso di Candellone che manda fuori non di molto

Secondo tempo

Parte forte la Juve Stabia che imposta sul versante sinistro con Andreoni costringendo Pigliacelli a deviare in angolo

11’ rete annullata alla J, Stabia che aveva approfittato di uno svarione della difesa giallorossa in seguito a rimpallo su rinvio di Bonini e con Pigliacelli che era uscito in modo maldestro dalla porta. Il Var annulla per fuorigioco di Piscopo

18’ traversa di Pittarello dopo essersi liberato di un avversario incrociava dalla destra calciando in

porta. Il portiere tocca di quel tanto che serve per evitare la rete.

23’ azione piú pericolosa della gara, É il Catanzaro a sfiorare la rete ancora con Pittarello che sfiora il palo dopo essere stato ben servito da Cassandro da poco entrato al posto di Situm

28’ punizione del Catanzaro respinto. Sulla ribattuta Pompetti calcia ma il suo tiro è deviato in angolo

43’ due angoli consecutivi per il Catanzaro senza esito

47' tiro alto di Brighenti da fuori area.

49' Iemmello di testa respinge il portiere stabiese mentre la sfera stava per entrare a rete a fil di palo

51’ tiro della J. Stabia parato da Pigliacelli

Termina la partita.

Maurizio Martino

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm (20’ st Cassandro), Pontisso (20’ st Pompetti), Petriccione, Pagano (37’ st Seck), Ceresoli (37’ st Scognamillo); Biasci (14’ st Pittarello), Iemmello

A disposizione: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Krajnc, Volpe, Pittarello

Allenatore: Caserta



Juve Stabia (3-4-2-1): Ngagne, Folino, Varnier, (29’ st Ruggero) Bellich, Andreoni (29’ st Rocchetti), Buglio, Leone, Floriani (39’ st Baldi); Mosti (41’ st Meli), Piscopo; Candellone (41’ st Artistico)



A disposizione: Matosevic, Di Marco, Adorante, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Piovanello

Allenatore: Pagliuca



Arbitro: Rutella



Assisenti: Miniutti – Arace

IV: Totaro

Var: Minelli

AVar: Abisso

Calci d’angolo: 9 Catanzaro, 4 Juve Stabia

Recuperi: 0’ pt, 6’ st



Ammonizioni: 31’ pt Candellone (J), 44’ pt Andreoni (J); 16’ st Situm (C), 18’ st Pontisso

Spettatori 11768 (256 ospiti) di cui 5606 abbonati