Catanzaro vs. Juve Stabia: Guido Pagliuca analizza la partita (VIDEO)

CATANZARO – In una partita che ha messo in mostra sia disciplina tattica che spirito competitivo, la Juve Stabia ha conquistato un punto prezioso contro il Catanzaro, proseguendo il loro momento positivo dopo il pareggio contro il Bari. L'allenatore Guido Pagliuca ha condiviso le sue riflessioni sulla partita, sottolineando la solida prestazione della squadra nonostante l'inferiorità numerica in alcuni frangenti.

"Buonasera. Un altro punto che dà continuità alla nostra prestazione di Bari. Era un punto importante, e voglio capire quante altre squadre riusciranno a prendere un punto qui a Catanzaro," ha esordito Pagliuca. Ha elogiato i suoi giocatori per la disciplina tattica, specialmente nell'organizzazione difensiva e nel pressing, che li ha visti talvolta in inferiorità numerica ma comunque efficaci.

Adattamenti tattici e momenti chiave

Durante la partita, la Juve Stabia si è adattata bene alla pressione del Catanzaro. Pagliuca ha notato che la squadra inizialmente ha faticato a riconoscere alcune situazioni difensive, ma si è rapidamente adattata, mostrando resilienza e flessibilità tattica.

"Abbiamo alzato un po' la pressione e lavorato bene, sia in fase di possesso che durante le transizioni difensive," ha sottolineato Pagliuca. Tuttavia, ha riconosciuto che il gol annullato ha influenzato la mentalità della squadra e ha portato a un po' di stanchezza, un fattore non raro in un ambiente di gioco così intenso.

Complimenti al Catanzaro e guardando avanti

Pagliuca ha anche voluto elogiare il Catanzaro, notando l'intensa atmosfera creata dai loro tifosi. "Faccio i complimenti al Catanzaro; si sente davvero il supporto qui," ha affermato, sottolineando la sfida di giocare in un ambiente così vibrante.

Guardando al futuro, l'allenatore ha discusso la necessità di mantenere umiltà e crescita continua, specialmente con la squadra che affronta un calendario fitto di partite. "Abbiamo un'altra partita tra soli due giorni, ed è cruciale mantenere i nostri livelli di energia e consapevolezza tattica," ha dichiarato Pagliuca, indicando possibili rotazioni per mantenere la squadra fresca e competitiva.

Un approccio umile ma ambizioso

Pagliuca ha riflettuto sul contesto più ampio del viaggio della Juve Stabia in Serie B, un campionato in cui nessuno dei giocatori attuali aveva esperienza precedente. "Siamo una squadra neopromossa, e il nostro approccio deve essere umile ma ambizioso. Accettiamo che ci saranno partite in cui dovremo giocare in modo difensivo e lottare per ottenere risultati."

Nonostante le difficoltà, Pagliuca ha espresso fiducia nell'energia giovanile e nell'entusiasmo della sua squadra, che vede come un grande vantaggio per affrontare la stagione impegnativa della Serie B. "Siamo giovani, freschi e felici di competere a questo livello. Ogni partita è un'opportunità per imparare e crescere."

Mentre la Juve Stabia si prepara per la prossima sfida, la leadership di Pagliuca e le prestazioni combattive della squadra suggeriscono che sono pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo, guidati da un mix di umiltà, duro lavoro e voglia di competere.



