Catanzaro, mercato in accelerazione: accordi definiti per Pecorino e Giovane

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L’attaccante ex Südtirol è pronto a firmare un contratto quadriennale mentre il centrocampista di proprietà dell’Atalanta dovrebbe legarsi ai giallorossi per tre stagioni con opzione

Due rinforzi per completare la rosa di Gorgone

Il Catanzaro accelera sul mercato e si prepara ad accogliere Emanuele Pecorino e Samuel Giovane. La dirigenza giallorossa avrebbe definito gli accordi con Juventus Next Gen e Atalanta, trasformando in intese concrete le trattative portate avanti negli ultimi giorni.

In attesa degli annunci ufficiali, il direttore sportivo Ciro Polito consegna a Giorgio Gorgone due rinforzi con caratteristiche differenti: Pecorino aggiunge fisicità e profondità al reparto offensivo, mentre Giovane può garantire qualità, dinamismo e nuove soluzioni nella costruzione del gioco.

Le operazioni arrivano in un momento importante della stagione, dopo l’impegno di Coppa Italia e alla vigilia dell’esordio nel campionato di Serie B sul campo del Vicenza.

Pecorino verso un contratto di quattro anni

Emanuele Pecorino dovrebbe sottoscrivere un accordo quadriennale con il Catanzaro. L’attaccante catanese, reduce dall’esperienza con il Südtirol, era entrato rapidamente nei piani della società dopo le difficoltà emerse nel reparto avanzato e, in particolare, la situazione legata a Filippo Pittarello.

Pecorino rappresenta un profilo utile per ampliare le alternative offensive. È una punta dotata di struttura fisica, capace di proteggere il pallone, attaccare l’area e favorire gli inserimenti dei compagni. Il contratto di lunga durata conferma la volontà del club di investire sul calciatore anche in prospettiva.

Il suo arrivo permetterebbe a Gorgone di disporre di un centravanti con caratteristiche differenti rispetto agli altri elementi presenti in rosa, aumentando le possibilità di scelta sia dall’inizio sia a partita in corso.

Giovane porta qualità e duttilità a centrocampo

Per Samuel Giovane sarebbe invece pronto un contratto triennale, accompagnato da un’opzione per una quarta stagione. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta dovrebbe raggiungere Catanzaro prima di Pecorino, anticipandolo di alcune ore.

Giovane ha maturato esperienza anche con la maglia del Palermo e vanta una lunga trafila nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. La sua duttilità può rivelarsi preziosa per il nuovo progetto tecnico: sa partecipare alla costruzione della manovra, accompagnare l’azione e adattarsi a differenti compiti nella zona centrale del campo.

Il suo inserimento offre quindi a Gorgone un’altra soluzione per aumentare intensità e qualità nel centrocampo giallorosso.

Disponibilità da valutare per Vicenza Catanzaro

Resta da capire se i due nuovi acquisti potranno essere convocati per Vicenza Catanzaro, gara inaugurale del campionato. Oltre al completamento delle procedure burocratiche, lo staff tecnico dovrà valutarne le condizioni atletiche e il grado di inserimento nel gruppo.

La seduta di rifinitura potrebbe fornire indicazioni più precise, ma appare difficile immaginare un impiego immediato senza almeno un allenamento completo con i nuovi compagni.

L’indisponibilità annunciata di Simone Pafundi apre qualche interrogativo soprattutto nel reparto offensivo. Gorgone dispone comunque di diverse soluzioni temporanee e potrebbe evitare di affidarsi subito a Pecorino, concedendogli il tempo necessario per conoscere i meccanismi della squadra.

Il Catanzaro rafforza presente e prospettiva

Le operazioni per Pecorino e Giovane seguono una linea precisa: aggiungere elementi pronti a contribuire nell’immediato, ma ancora dotati di margini di crescita. I contratti pluriennali dimostrano che il Catanzaro non sta lavorando soltanto per risolvere le esigenze del momento, ma anche per costruire una base tecnica stabile.

Con questi due innesti, Polito interviene su attacco e centrocampo, offrendo a Gorgone maggiori alternative in vista di una stagione di Serie B lunga e impegnativa. Ora si attendono gli ultimi passaggi formali e le comunicazioni ufficiali del club.