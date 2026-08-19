Serie BKT 2026-27 al via tra record di abbonamenti giovani italiani e novità televisive

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Serie BKT 2026 2027 al via tra record di abbonamenti giovani italiani e novità televisive

Il campionato cadetto riparte da Vicenza con numeri importanti nuove partnership una produzione televisiva potenziata e una presenza sempre più significativa di calciatori italiani Under 23

La Serie BKT 2026 2027 è pronta a ripartire con diverse novità sul piano sportivo, tecnologico e commerciale. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto allo stadio Romeo Menti, dove L.R. Vicenza e Catanzaro inaugureranno ufficialmente la nuova stagione.

Quella alle porte sarà la 95ª edizione della Serie B, un torneo che continua a rappresentare territori molto diversi tra loro. Le venti società partecipanti coinvolgono 17 province e un bacino complessivo stimato in circa 13,2 milioni di abitanti.

A confermare il prestigio della competizione è anche il percorso storico dei club iscritti: 15 squadre su 20 hanno disputato almeno una stagione in Serie A. Un dato che sottolinea il valore tecnico e la tradizione di un campionato spesso caratterizzato da grande equilibrio.

La Serie B punta sui giovani italiani

Uno degli aspetti centrali della nuova stagione riguarda la valorizzazione dei calciatori italiani. Alla data del 17 agosto risultano 834 professionisti tesserati nelle rose delle venti squadre.

La componente nazionale rimane particolarmente rilevante:

circa l’ 80 per cento dei calciatori è italiano

192 giocatori , pari al 23 per cento, sono Under 21 convocabili nelle selezioni giovanili azzurre

, pari al 23 per cento, sono Under 21 convocabili nelle selezioni giovanili azzurre 298 tesserati, corrispondenti al 36 per cento, sono italiani Under 23

La Serie BKT conferma così il proprio ruolo di laboratorio per il calcio nazionale. Il campionato non rappresenta soltanto un passaggio verso la massima serie, ma anche uno spazio nel quale i giovani possono accumulare minuti, esperienza e responsabilità.

Nuova regola sul minutaggio e maggiori incentivi ai vivai

Per favorire ulteriormente l’impiego dei talenti emergenti è stata modificata la regola legata al minutaggio. Il sistema prevede maggiori bonus per i settori giovanili e un aumento della soglia minima di minuti necessaria per accedere alle risorse disponibili.

L’obiettivo è incoraggiare le società a investire con maggiore continuità nella formazione e nella crescita dei calciatori. Non basterà quindi inserire i giovani nelle rose: sarà importante concedere loro un utilizzo concreto durante il campionato.

Questa strategia può avere effetti positivi anche sulle Nazionali giovanili italiane, ampliando il numero di giocatori abituati a confrontarsi con una competizione professionistica lunga e impegnativa.

Record di abbonamenti prima dell’inizio del campionato

La nuova stagione parte con una risposta particolarmente significativa da parte del pubblico. La Serie BKT 2026 2027 ha già superato quota 118 mila abbonamenti, stabilendo il miglior risultato registrato dalla nascita della Lega Serie B nella stagione 2009 2010.

Il numero è ancora provvisorio, perché diverse campagne abbonamenti non sono terminate. Per la prima volta, inoltre, tre società hanno già oltrepassato la soglia delle diecimila tessere:

Hellas Verona

Palermo

Sampdoria

Il dato fotografa una passione crescente e conferma la capacità della categoria di coinvolgere tifoserie numerose. La presenza di piazze storiche, unita alle ambizioni delle neopromosse e delle squadre in cerca di rilancio, rende il torneo particolarmente atteso.

Più telecamere e immagini migliori per tutte le partite

Tra le principali novità figura anche il potenziamento della produzione televisiva della Serie B. Per tutte le gare sarà aumentato il numero delle telecamere disponibili, con l’introduzione della telecamera sul lato opposto rispetto alla ripresa principale e di due postazioni collocate dietro le porte.

L’aggiornamento dovrebbe offrire una visione più completa delle azioni e migliorare la qualità complessiva delle trasmissioni. Le nuove inquadrature saranno utili anche al sistema VAR, che potrà contare su un numero maggiore di immagini per valutare gli episodi più complessi.

L’investimento nella produzione risponde alle esigenze di un pubblico che segue il campionato non soltanto dagli stadi, ma anche attraverso televisioni e piattaforme digitali.

Nuove partnership per rafforzare il valore della Serie BKT

La crescita del campionato passa anche dagli accordi commerciali. Tra le collaborazioni più recenti rientra quella con Trenitalia, che accompagnerà la Serie BKT nelle prossime stagioni collegando idealmente calcio, mobilità e territori.

È stato inoltre ufficializzato Cisalfa Sport come title sponsor del campionato Primavera 2. Un’altra novità riguarda l’ingresso della Serie B nel mondo di Fantacalcio, piattaforma dedicata al fantasy game che conta circa sette milioni di utenti iscritti.

Questi accordi consentono di ampliare la visibilità della competizione e di avvicinare pubblici differenti, soprattutto attraverso strumenti digitali capaci di aumentare il coinvolgimento durante l’intera settimana.

Il sito della Lega Serie B diventa più moderno e interattivo

La comunicazione digitale è stata rinnovata attraverso il nuovo sito della Lega Nazionale Professionisti B, sviluppato con il supporto di AWS.

La piattaforma propone una navigazione più intuitiva, una maggiore quantità di dati dedicati alle squadre e al campionato e una sezione specifica per le iniziative organizzate dai club. È stata ampliata anche l’area riservata al Primavera 2 Cisalfa Sport, ora valorizzato con spazi e contenuti più vicini a quelli della competizione principale.

Il nuovo portale punta quindi a diventare non soltanto una fonte di risultati e classifiche, ma un punto di riferimento per statistiche, approfondimenti e attività delle società.

Bedin rilancia identità territori ed equilibrio

Durante la presentazione organizzata a Milano, il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha ribadito i valori che caratterizzano il torneo: il forte legame tra le società e le rispettive città, la rappresentazione dei territori e l’attenzione verso la crescita dei giovani.

Secondo Bedin, tutte le venti squadre inizieranno la stagione con ambizioni precise. La presenza di club dalla storia importante e di realtà emergenti dovrebbe favorire un campionato equilibrato, combattuto e aperto alle sorprese fino alle giornate conclusive.

Il presidente ha indicato la valorizzazione dei giovani come una delle principali missioni della categoria. L’elevata percentuale di calciatori italiani e Under 23 rappresenta una base importante, ma il passo successivo sarà aumentare il loro impiego effettivo e incentivare gli investimenti nei vivai.

Una stagione tra tradizione e innovazione

La Serie BKT 2026 2027 si presenta con un’identità ben definita. Da una parte ci sono la tradizione delle piazze, il legame con le città e l’entusiasmo dimostrato dal record di abbonamenti. Dall’altra emergono l’aggiornamento tecnologico, le nuove partnership e una strategia più incisiva per la crescita dei giovani italiani.

Il campo dovrà ora confermare le aspettative. La sfida inaugurale tra L.R. Vicenza e Catanzaro aprirà un torneo nel quale promozione diretta, playoff e lotta per la permanenza potrebbero restare in bilico fino alla parte conclusiva della stagione.